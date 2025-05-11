Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине

Администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение Владимира Путина возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, начав с того этапа, на котором стороны остановились в 2022 году. Также отмечается, что Турция готова содействовать диалогу, направленному на достижение устойчивого урегулирования конфликта.

11 мая Путин предложил продолжить прямые переговоры с Украиной и вновь провести их в Стамбуле (Турция) уже на следующей неделе 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

