Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной. Об этом сообщают РИА Новости.
Администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение Владимира Путина возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, начав с того этапа, на котором стороны остановились в 2022 году. Также отмечается, что Турция готова содействовать диалогу, направленному на достижение устойчивого урегулирования конфликта.
11 мая Путин предложил продолжить прямые переговоры с Украиной и вновь провести их в Стамбуле (Турция) уже на следующей неделе 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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