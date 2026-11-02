Лантратова: многие жители Алешек уехали сами
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что многие жители Алешек покинули город еще до начала гуманитарной миссии, рассказали «Известия».
По словам омбудсмена, организаторы рассчитывали, что уехать захотят больше людей. При этом они понимали, что за время сложной ситуации в городе большое количество местных уже покинули его.
Яна Лантратова добавила, что автобусы, направлявшиеся обратно, нередко возвращались пустыми.
Причем часть горожан осталась в городе Херсонской области. По словам российского омбудсмена, жители объяснили свое решение в том числе семейными обстоятельствами.
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