Лантратова: многие жители Алешек уехали сами

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что многие жители Алешек покинули город еще до начала гуманитарной миссии, рассказали «Известия».

Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

По словам омбудсмена, организаторы рассчитывали, что уехать захотят больше людей. При этом они понимали, что за время сложной ситуации в городе большое количество местных уже покинули его.

Яна Лантратова добавила, что автобусы, направлявшиеся обратно, нередко возвращались пустыми.

Причем часть горожан осталась в городе Херсонской области. По словам российского омбудсмена, жители объяснили свое решение в том числе семейными обстоятельствами.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ХерсонЭвакуацияОмбудсменЯна Лантратова

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