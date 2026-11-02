Лантратова: многие жители Алешек уехали сами

По словам омбудсмена, организаторы рассчитывали, что уехать захотят больше людей. При этом они понимали, что за время сложной ситуации в городе большое количество местных уже покинули его.



Яна Лантратова добавила, что автобусы, направлявшиеся обратно, нередко возвращались пустыми.



Причем часть горожан осталась в городе Херсонской области. По словам российского омбудсмена, жители объяснили свое решение в том числе семейными обстоятельствами.

