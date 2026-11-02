МИД получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться в Россию
Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на российский рынок. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Дипломат уточнил, что это подтверждает слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини.
В министерстве поддерживают такой настрой и готовы оказывать содействие с учетом интересов отечественной экономики и ситуации на рынке.
Ранее представитель европейской республики уже говорил, что большое количество итальянских организаций ждут восстановления отношений между Россией и ЕС и хотят работать в РФ. Он упоминал в том числе бренд Prada.
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