МИД получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться в Россию

Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на российский рынок. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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Дипломат уточнил, что это подтверждает слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини.

В министерстве поддерживают такой настрой и готовы оказывать содействие с учетом интересов отечественной экономики и ситуации на рынке.

Ранее представитель европейской республики уже говорил, что большое количество итальянских организаций ждут восстановления отношений между Россией и ЕС и хотят работать в РФ. Он упоминал в том числе бренд Prada.

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ФОТО: ТАСС/Семичаевская Ася
ТЕГИ:РоссияИталияБизнес

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