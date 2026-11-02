Верховный суд объяснил, почему пенсию после смерти нельзя унаследовать
Верховный суд России уточнил, что наследники вправе претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя. Об этом рассказали представители ведомства.
Они напомнили о случае, который произошел в Омской области. Там банк перевел пенсию на счет местной жительницы, которая уже скончалась. Региональное отделение Соцфонда потребовало вернуть ошибочно перечисленные 17,5 тыс. рублей. Финансовое учреждение отказало и сослалось на отсутствие права распоряжаться деньгами клиентов и контролировать их использование.
Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили и признали спорную сумму неосновательным обогащением банка. По их данным, выплата пенсии прекращается со смертью получателя, поэтому средства, начисленные после этой даты, не входят в наследство.
Кассация заняла иную позицию: после зачисления на счет пенсия становится имуществом наследодателя, требование о возврате средств нужно предъявлять наследникам.
Верховный суд отменил постановление кассации и оставил в силе решения нижестоящих судов.
Коллегия по экономическим спорам добавила, что наследники могут претендовать на выплаты, которые достались получателю при жизни.
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