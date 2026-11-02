Верховный суд объяснил, почему пенсию после смерти нельзя унаследовать

Они напомнили о случае, который произошел в Омской области. Там банк перевел пенсию на счет местной жительницы, которая уже скончалась. Региональное отделение Соцфонда потребовало вернуть ошибочно перечисленные 17,5 тыс. рублей. Финансовое учреждение отказало и сослалось на отсутствие права распоряжаться деньгами клиентов и контролировать их использование.



Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили и признали спорную сумму неосновательным обогащением банка. По их данным, выплата пенсии прекращается со смертью получателя, поэтому средства, начисленные после этой даты, не входят в наследство.



Кассация заняла иную позицию: после зачисления на счет пенсия становится имуществом наследодателя, требование о возврате средств нужно предъявлять наследникам.



Верховный суд отменил постановление кассации и оставил в силе решения нижестоящих судов.



Коллегия по экономическим спорам добавила, что наследники могут претендовать на выплаты, которые достались получателю при жизни.

