Дети, которые выпускают игры на Roblox с использованием нейросетей в перспективе могут построить профессиональную карьеру в игровой индустрии, рассказал НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Школьники начали зарабатывать миллионы в Roblox, где есть возможность выпустить собственную игру. Разработчики используют возможности нейросетей для автоматизации процессов и ускорения запуска проектов. А появление модели Claude Opus 5.5 привело к росту числа созданных с применением подобных инструментов игр. По данным Bloomberg, тысяча наиболее успешных авторов получает в среднем около 100 млн рублей в год. По мнению Михаила Пименова, удивляться этому не стоит.