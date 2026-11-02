Вайб-кодинг: Как дети начали зарабатывать миллионы на Roblox
Распространение вайб-кодинга приводит к тому, что даже дети способны разрабатывать игры, считает Михаил Пименов.
Дети, которые выпускают игры на Roblox с использованием нейросетей в перспективе могут построить профессиональную карьеру в игровой индустрии, рассказал НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Школьники начали зарабатывать миллионы в Roblox, где есть возможность выпустить собственную игру. Разработчики используют возможности нейросетей для автоматизации процессов и ускорения запуска проектов. А появление модели Claude Opus 5.5 привело к росту числа созданных с применением подобных инструментов игр. По данным Bloomberg, тысяча наиболее успешных авторов получает в среднем около 100 млн рублей в год. По мнению Михаила Пименова, удивляться этому не стоит.
«Это связано в первую очередь с тем, что сейчас очень сильно распространяется вайб-кодинг, когда ты по сути можешь не писать код сам, а делать это с помощью нейросетей. Соответственно, ИИ понижает порог входа в разработку, и одновременно с этим дает более широкий пул возможностей. По сути мы уже не занимаемся сложным обучением, чтобы туда зайти. Теперь это делается тем инструментарием, который на сегодня принимает довольно широкое распространение», – рассказал собеседник НСН.
По словам эксперта, Roblox – это платформа, на которой можно размещать разные проекты, а потом зарабатывать на них.
«Это песочница, обладающая уже собственными встроенными инструментами, и на базе этой платформы можно создавать любые игры. Большой пул разных механик, большая аудитория, и, соответственно, в эти проекты интегрируется платежная система внутриигровой валюты, которую можно выводить. Правда, есть некоторые сложности с тем, чтобы выводить деньги в Россию. Поэтому используются различные альтернативные методы, в том числе казахстанские банковские карты. Но вряд ли дети сами этим занимаются. Скорее всего, в том, что касается всех платежных историй, явно помогают их родители. Иначе откуда у ребенка возьмется, условно, казахстанская банковская карта? Поэтому это палка о двух концах», – отметил Пименов.
Эксперт считает, что для игровой индустрии развитие ИИ и появление большего числа разработчиков, несомненный плюс.
«Хорошо, что сейчас вообще есть инструментарий, который позволяет большему количеству людей заходить в разработку игр. И в то же время — это инструменты, которые проще осваиваются, сокращают время разработки, и таким образом больше игровых проектов будет появляться. Если ИИ грамотно использовать, это позволяет сократить и затраты, тем более если мы говорим о небольших командах, у которых нет больших бюджетов. А у детей, которые занимаются выпуском проектов на Roblox, вообще ничего нет, кроме компьютеров. И в перспективе это может привести человека к тому, чтобы он построил профессиональную карьеру в игровой индустрии, уже как реализовавшийся разработчик», – добавил Пименов.
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