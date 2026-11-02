Тыквы, драки, макияж: Лисовец назвал Хэллоуин «днем креатива» для подростков
Костюмы, наряды и макияж на этот праздник становятся отдельными произведениями искусства, а людям хочется легкости и дурачества, сказал в эфире НСН Владислав Лисовец.
Для молодежи Хэллоуин стал своеобразным «днем креатива», он официально не запрещен, поэтому подростки продолжают отмечать этот «чуждый» россиянам праздник, заявил в интервью НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
В ночь с 31 октября на 1 ноября толпы школьников и студентов, нарядившихся в костюмы ведьм, вампиров, героев хорроров и прочей нечисти, устроили гуляния в центре Москвы, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других регионах России. В некоторых городах дело дошло до драк. При этом светские издания активно обсуждают, в каких костюмах отметили Хэллоуин селебрити и звезды шоу-бизнеса. Лисовец объяснил, чем этот праздник привлекает молодежь, несмотря на негативное отношение к нему российских политиков.
«В нынешние времена, когда хороших новостей не так много, все равно хочется какой-то легкости и праздников. Люди привыкли в этот день наряжаться, дурачиться, тем более молодежь. Это в большей степени день креатива. Костюмы каждого человека, макияж - это прямо отдельное произведение искусства, наблюдать за этим в целом интересно. Это еще и развивает творчески людей, когда они придумывают, в каком наряде они будут, что будут делать. Это очень круто развивает способности человека, поэтому нам нужно придумать какой-то свой подобный праздник и пропагандировать его, чтобы у молодежи была возможность его отметить», - пояснил модный эксперт.
Вместе с тем Лисовец обратил внимание, что кафе и рестораны перестали украшать тыквами к Хэллоуину.
«Есть какие-то вещи, которые официально запрещены, и их никто не делает, здесь же - на совести каждого. Во всяком случае, так как раньше этот праздник уже не отмечают. Раньше вся Москва, все вечеринки, все рестораны, всё было украшено. Еще три-четыре года назад вокруг этого праздника выстраивались и рекламные кампании, и специальные предложения, и специальные меню делали в ресторанах, а сейчас этого нет. Так что это не провал, а наоборот отчасти победа государства в плане стирания этих западных ценностей», - заключил собеседник НСН.
Экс-депутат Госдумы, многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман ранее объяснял НСН, что Хэллоуин – это ночь накануне Дня всех святых, а по исходному замыслу – напоминание о том, что любые злые силы перед святостью отступают. Поэтому, запрет Хэллоуина с точки зрения религиозного смысла доказывал бы, что всерьез бороться со злом невозможно, уверен Вассерман.
В России нет федерального закона, который запрещал бы празднование Хеллоуина, штрафов за костюмированные вечеринки с тыквами тоже нет, однако движение сатанизма признано экстремистским и запрещено, как и связанная с этим атрибутика, напоминает «Радиоточка НСН».
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