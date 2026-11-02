Для молодежи Хэллоуин стал своеобразным «днем креатива», он официально не запрещен, поэтому подростки продолжают отмечать этот «чуждый» россиянам праздник, заявил в интервью НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

В ночь с 31 октября на 1 ноября толпы школьников и студентов, нарядившихся в костюмы ведьм, вампиров, героев хорроров и прочей нечисти, устроили гуляния в центре Москвы, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других регионах России. В некоторых городах дело дошло до драк. При этом светские издания активно обсуждают, в каких костюмах отметили Хэллоуин селебрити и звезды шоу-бизнеса. Лисовец объяснил, чем этот праздник привлекает молодежь, несмотря на негативное отношение к нему российских политиков.