Дефицита нет: Сколько тонн мандаринов в год съедают россияне
На мировом рынке мандаринов сейчас не наблюдается дефицита, рассказала НСН руководитель «Ягодной академии» Ирина Козий.
Россияне ежегодно потребляют сотни тысяч тонн мандаринов, рассказала НСН генеральный директор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. По её словам, одним из основных поставщиков этих цитрусовых на российский рынок традиционно выступает Турция.
Ранее глава отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити» Ксения Малиновская заявила, что с начала года Турция стала крупнейшим поставщиком мандаринов в Россию. Экспортеры из этой страны отправили в крупнейший в России агрокластер почти 52 тысячи тонн мандаринов. Параллельно с этим, как пишет «Лента.ру», поставки из Китая за девять месяцев увеличились более чем на 12 тысяч тонн и превысили 33 тысячи тонн. В число ведущих поставщиков мандаринов, по словам Малиновской, также вошли Южно-Африканская Республика с результатом 16 тысяч тонн и Египет, который экспортировал в Россию порядка 10 тысячи тонн. Козий отметила, что через «Фуд Сити» проходит только часть импорта.
«В Россию ежегодно приходит от 700 до 900 тысяч тонн мандаринов. Соответственно, в рамках всей страны это не такой большой объём. На турецкую продукцию традиционно приходится от 30 до 50 процентов поставок в зависимости от сезона. Сейчас на мировом рынке с мандаринами в целом всё неплохо. Не было каких-то погодных аномалий, как 2024 году, когда в Турции были заморозки. И мы можем ожидать хорошего сезона», - обнадёжила Козий.
Она также уточнила, что на поставках может отразиться геополитическая обстановка, так как продукция из Турции и других стран-поставщиков в основном идёт через Чёрное море и порт Новороссийска. Вместе с тем, Козий напомнила о том, что к Новому году в России мандарины обычно теряют в цене.
«Традиционно примерно с начала ноября мы переходим на сезон поставок цитрусовых из южных стран северного полушария. Это Турция, Марокко, Египет, раньше это была ещё Испания. И, соответственно, за счёт того, что транспортное плечо через черноморские порты сокращается, логистика уменьшается в своей цене. Если в этом сезоне плечо поставки пойдет через Санкт-Петербург, или если мы будем вынуждены массово переходить на китайскую продукцию, то возможно какое-то искажение традиционной картины. Но Турция от поставок не откажется, так как она является одним из крупнейших поставщиков очень большой группы плодоовощной продукции. Впрочем, рынок подвижен», - предупредила руководитель проекта «Ягодная академия».
Ранее Ирина Козий рассказала НСН о том, что благодаря ремонтантным сортам земляника садовая (клубника) и малина российского происхождения останутся на прилавках до заморозков, а в ряде случаев и до Нового года.
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