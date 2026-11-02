Россияне ежегодно потребляют сотни тысяч тонн мандаринов, рассказала НСН генеральный директор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. По её словам, одним из основных поставщиков этих цитрусовых на российский рынок традиционно выступает Турция.

Ранее глава отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити» Ксения Малиновская заявила, что с начала года Турция стала крупнейшим поставщиком мандаринов в Россию. Экспортеры из этой страны отправили в крупнейший в России агрокластер почти 52 тысячи тонн мандаринов. Параллельно с этим, как пишет «Лента.ру», поставки из Китая за девять месяцев увеличились более чем на 12 тысяч тонн и превысили 33 тысячи тонн. В число ведущих поставщиков мандаринов, по словам Малиновской, также вошли Южно-Африканская Республика с результатом 16 тысяч тонн и Египет, который экспортировал в Россию порядка 10 тысячи тонн. Козий отметила, что через «Фуд Сити» проходит только часть импорта.

«В Россию ежегодно приходит от 700 до 900 тысяч тонн мандаринов. Соответственно, в рамках всей страны это не такой большой объём. На турецкую продукцию традиционно приходится от 30 до 50 процентов поставок в зависимости от сезона. Сейчас на мировом рынке с мандаринами в целом всё неплохо. Не было каких-то погодных аномалий, как 2024 году, когда в Турции были заморозки. И мы можем ожидать хорошего сезона», - обнадёжила Козий.