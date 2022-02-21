«Так не честно!»: Массовый наплыв беженцев с Донбасса разделил россиян

Между тем в Ростовской области ввели режим ЧС и развернули пункты временного размещения, где волонтеры активно помогают властям, сотрудникам МЧС и врачам поддержать прибывших беженцев из Донбасса. МЧС ДНР сообщало, что из самопровозглашенной республики намерены вывезти порядка 700 тысяч человек - в первую очередь, женщин, детей и стариков: мужчины получили SMS-сообщения с призывом защищать родину в случае нападения ВСУ, выезд закрыт для мужчин от 18 до 55 лет.

За последние сутки в Россию прибыли более 50 тысяч беженцев: их привозят автобусами. В России по распоряжению президента Владимира Путина им положены выплаты по 10 тысяч рублей на человека. О готовности принять беженцев из Донбасса, помимо соседней Ростовской области, заявляли Хабаровский край, Волгоградская, Новгородская, Белгородская, Тюменская, Челябинская области и другие регионы.

Однако внезапная эвакуация проходит не так гладко, как многим хотелось бы. Беженцы из Донецкой народной республики рассказывали, что на границе с Россией в Ростовской области образовались многокилометровые пробки из автомобилей. Те, кто пересек границу, не знают, что делать дальше. По их словам, места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет, сообщало 19 февраля издание Znak.com.