«Так не честно!»: Массовый наплыв беженцев с Донбасса разделил россиян
Россия готовится принять сотни тысяч беженцев с Донбасса, что не особо радует местных жителей. Тем временем, на помощь самопровозглашенным республикам выдвинулись добровольцы.
Координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко 21 февраля заявил, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, волонтеры уже находятся в ДНР и ЛНР и «содействуют защите их права на самоопределение».
Между тем в Ростовской области ввели режим ЧС и развернули пункты временного размещения, где волонтеры активно помогают властям, сотрудникам МЧС и врачам поддержать прибывших беженцев из Донбасса. МЧС ДНР сообщало, что из самопровозглашенной республики намерены вывезти порядка 700 тысяч человек - в первую очередь, женщин, детей и стариков: мужчины получили SMS-сообщения с призывом защищать родину в случае нападения ВСУ, выезд закрыт для мужчин от 18 до 55 лет.
За последние сутки в Россию прибыли более 50 тысяч беженцев: их привозят автобусами. В России по распоряжению президента Владимира Путина им положены выплаты по 10 тысяч рублей на человека. О готовности принять беженцев из Донбасса, помимо соседней Ростовской области, заявляли Хабаровский край, Волгоградская, Новгородская, Белгородская, Тюменская, Челябинская области и другие регионы.
Однако внезапная эвакуация проходит не так гладко, как многим хотелось бы. Беженцы из Донецкой народной республики рассказывали, что на границе с Россией в Ростовской области образовались многокилометровые пробки из автомобилей. Те, кто пересек границу, не знают, что делать дальше. По их словам, места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет, сообщало 19 февраля издание Znak.com.
Мнения россиян о прибывающих беженцах предсказуемо разделились. В городских пабликах Ростова-на-Дону во «ВКонтакте». Кто-то считает, что Россия должна всеми силами помочь беженцам, а кто-то, наоборот, недоволен массовым наплывом людей.
«Детей и женщин конечно жаль… Но устраивайтесь на работу, снимайте квартиры и отдавайте детей в детские сады, а не устраивайтесь на халяву… так не честно», - написала жительница Ростовской области.
«Вот интересно, а почему жителей приграничных российских территорий не эвакуируют с выплатами, бесплатным всем и местами в санаториях?», - возмущается другая недовольная горожанка.
Некоторых ростовчан возмутил факт раздачи одежду беженцам.
«Так я не пойму,там же люди с вещами ехали,а не в одних трусах. Понимаю еду передавать,но вещи там для кого?», - пишет женщина в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».
Вопросы есть и у жителей Волгоградской области. Один, например, недоумевает, почему эвакуацию власти Донбасса начали только сейчас, а не в 2014 году.
«Кто-то может ответить на один вопрос, почему, когда на Донбассе шли боевые действия 2014-2018 годах, люди гибли тысячами и никого не эвакуировали?», - написал житель региона в группе «Типичный Волгоград».
«Господа, не покидает чувство, что работу теперь точно не найти», - переживает другой.
А вот пользователь из Санкт-Петербурга, например возмутился гневными комментариями соотечественников. «Люди будьте людьми. Чуть-чуть терпения и милосердия… Все это временно», - написал он в ростовском паблике.
Правда, опрос в группе «Волгоград» во «ВКонтакте» показывает, что сердобольных людей больше: 40% за то, помогать беженцам надо, 26% относится к такой помощи отрицательно.
Ситуация начала накаляться не только на Донбассе. Как утверждают российские власти, 19 февраля в Тарасовском районе Ростовской области разорвались два снаряда. Предположительно, разорвался зажигательный боеприпас от ракетной системы залпового огня «Град». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил следователям возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области.
В свою очередь подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что жителям ближайших пунктов к линии соприкосновения необходимо покинуть республики, иначе больших потерь среди мирного населения не избежать. По его словам, военные Украины со дня на день могут перекрыть транспортное сообщение с Россией.
«Если они все-таки будут идти в наступление, то это будет чревато огромнейшим количеством жертв среди мирного населения. Чтобы минимизировать потери и снизить уровень жертв, было принято решение, чтобы те, кто проживает в ближайших населенных пунктах к линии соприкосновения, покинули территорию Донбасса. Могут выехать и те, кто находятся в глубине республики. Они все могут выехать на территорию России, где по совместным договоренностям уже развернуты лагеря, которые готовы принять беженцев», - сказал Марочко.
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