СК возбудил уголовное дело после обстрела Ростовской области с украинской территории
Российские следователи расследуют уголовное дело в связи с обстрелом приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований», - рассказали в СК.
По данным следствия, 19 февраля с 05:00 до 06:00 мск неустановленные лица с территории Украины, применив реактивную систему залпового огня, обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области. Жертв нет. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом.
Ранее стало известно, что второй снаряд разорвался на территории приграничной с Украиной Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О первом попадании сообщили в правоохранительные органы сообщили местные жители.
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