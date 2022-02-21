В МЧС России рассказали об условиях размещения беженцев из Донбасса

За сутки границу РФ пересекли более 30 тысяч человек. Более 60%, которые в настоящее время находятся в пунктах временного размещения — это дети, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, стоит задача создать максимально комфортные условия для их проживания.

Всех приезжающих в пунктах пропуска и временного размещения тестируют на наличие COVID-19. В случае необходимости врачи проведут вакцинацию от коронавируса нового типа. Также с прибывающими людьми работают психологи чрезвычайного ведомства.

Напомним, эвакуированным в Ростовскую область жителям Донбасса начали выплачивать денежные компенсации. В настоящее время выплаты получили около ста человек.

Тем временем, около 950 тысяч жителей Донбасса решили получить российское гражданство и подали соответствующие заявления.

