В пункты мобилизации ЛНР прибыло около трех тысяч человек

По данным военного комиссара самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Губанова, в мобилизационные пункты прибыли порядка 3 тысяч человек.

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«После опубликования приказа главы Луганской народной республики (о всеобщей мобилизации – прим. НСН)... прибыло около 3 тысяч человек (в течение двух часов)», - цитирует Губанова РИА Новости.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о всеобщей мобилизации в республике. Аналогичное решение принято главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война На УкраинеВойна В ДонбассеМобилизацияЛНР
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