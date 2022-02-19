В пункты мобилизации ЛНР прибыло около трех тысяч человек
По данным военного комиссара самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Губанова, в мобилизационные пункты прибыли порядка 3 тысяч человек.
«После опубликования приказа главы Луганской народной республики (о всеобщей мобилизации – прим. НСН)... прибыло около 3 тысяч человек (в течение двух часов)», - цитирует Губанова РИА Новости.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о всеобщей мобилизации в республике. Аналогичное решение принято главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.
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