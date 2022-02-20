Около семи тысяч беженцев из ЛНР и ДНР разместились в Ростовской области

Путин и Лукашенко приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за обострения ситуации в Донбассе МЧС: около 30 регионов России готовы принять беженцев из Донбасса В ЕС заявили о начале нового общемирового идеологического противостояния Запада с союзом России и Китая СМИ: 16 человек погибли в Европе из-за урагана «Юнис» Гидрометцентр: в ночь на понедельник в Москве и Подмосковье может пойти снег