Около семи тысяч беженцев из ЛНР и ДНР разместились в Ростовской области
Около 7 тысяч беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Тюрина.
«На территории региона в пунктах временного размещения размещены 6891 человек, в том числе 2862 ребенка», - рассказал Тюрин.
Ранее сообщалось, что эвакуированным в Ростовскую область жителям Донбасса начали выплачивать денежные компенсации. Об этои информирует «Интерфакс» со ссылкой на врио главы МЧС России Александра Чуприяна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- Около семи тысяч беженцев из ЛНР и ДНР разместились в Ростовской области
- У королевы Елизаветы II диагностировали коронавирус
- «Не произносить слово «война». Россия призывает Запад к разуму
- Россия и Белоруссия продолжат совместные учения
- Джонсон заявил о реализации плана вторжения на Украину «в определенном смысле»
- Запад не будет вечно предлагать России «оливковую ветвь» - глава Евросовета Мишель
- Необъявленная война. В Донбассе показали кадры обострения ситуации
- Двое мирных жителей ЛНР погибли при попытке прорыва ВСУ
- Президент ОКР: Российские хоккеисты играли самоотверженно
- В ДНР сорвали планы диверсантов взорвать объекты инфраструктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru