Около семи тысяч беженцев из ЛНР и ДНР разместились в Ростовской области

Около 7 тысяч беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Тюрина.

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«На территории региона в пунктах временного размещения размещены 6891 человек, в том числе 2862 ребенка», - рассказал Тюрин.

Ранее сообщалось, что эвакуированным в Ростовскую область жителям Донбасса начали выплачивать денежные компенсации. Об этои информирует «Интерфакс» со ссылкой на врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

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ФОТО: РИА Новости
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