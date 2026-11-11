Лукашенко отверг обвинения о якобы подготовке к войне с НАТО и ЕС

Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве, он указал, что «ничего подобного в Белоруссии и России нет», о чём неоднократно заявляли в обеих столицах.

При этом Лукашенко обратил внимание на милитаризацию стран Запада, которые тратят «сотни миллиардов долларов на закупки вооружений».

«Мы видим приличные траты европейцев на так называемую безопасность. Вопрос - от кого?» - сказал политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не желает войны с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

