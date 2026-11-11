Лукашенко отверг обвинения о якобы подготовке к войне с НАТО и ЕС
Белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг обвинения о якобы подготовке Минска и Москвы к войне против НАТО и Евросоюза к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве, он указал, что «ничего подобного в Белоруссии и России нет», о чём неоднократно заявляли в обеих столицах.
При этом Лукашенко обратил внимание на милитаризацию стран Запада, которые тратят «сотни миллиардов долларов на закупки вооружений».
«Мы видим приличные траты европейцев на так называемую безопасность. Вопрос - от кого?» - сказал политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не желает войны с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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