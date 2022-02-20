Первые беженцы из Донбасса получили выплаты в Ростовской области
Эвакуированным в Ростовскую область жителям Донбасса начали выплачивать денежные компенсации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио главы МЧС России Александра Чуприяна.
По его словам, составляются списки, чтобы, выплатить деньги каждому прибывшему. В настоящее время выплаты получили около ста человек.
По данным заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко, беженцев из Донбасса кроме Ростовской области также будут направлять еще в семь регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,2 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
345 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
12,2 млн+191 тыс. / сут.
- Стало известно о влиянии коронавируса на течение желудочных болезней
- Первые беженцы из Донбасса получили выплаты в Ростовской области
- Блинкен сообщил, когда состоится встреча с Лавровым
- В США пригрозили Москве совместными с Германией мерами против «СП-2»
- Иммунолог: невозможно одновременно заболеть коронавирусом и гриппом
- МЧС России: эвакуация беженцев из Донбасса будет проводиться круглосуточно
- Перечислены продукты, которые категорически нельзя хранить в холодильнике
- Лондон предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации вокруг Украины
- Володин: Ситуация в Донбассе станет главной темой ближайшего заседания Госдумы
- Из-за пожара в гостинице во Владимире эвакуировали постояльцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru