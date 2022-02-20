Первые беженцы из Донбасса получили выплаты в Ростовской области

Эвакуированным в Ростовскую область жителям Донбасса начали выплачивать денежные компенсации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

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По его словам, составляются списки, чтобы, выплатить деньги каждому прибывшему. В настоящее время выплаты получили около ста человек.

По данным заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко, беженцев из Донбасса кроме Ростовской области также будут направлять еще в семь регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеБеженцы
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