Первые беженцы из Донбасса получили выплаты в Ростовской области

По его словам, составляются списки, чтобы, выплатить деньги каждому прибывшему. В настоящее время выплаты получили около ста человек.

По данным заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко, беженцев из Донбасса кроме Ростовской области также будут направлять еще в семь регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

