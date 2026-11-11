Мединский: Стороны приблизились к миру по итогам встречи в Абу-Даби
Глава российской делегации Владимир Мединский в комментарии ИС «Вести» заявил, что, по его мнению, на переговорах в Абу-Даби стороны приблизились к миру.
«Мне кажется, да. Но сейчас очень многое зависит... от Украины, от позиции Соединённых Штатов. Ну и от того, обретёт ли разум Европа», - сказал он.
Мединский также добавил, что все задачи, которые были поставлены, будут достигнуты «в любом случае».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что линия Москвы по переговорному процессу вокруг Украины будет выстроена для достижения целей СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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