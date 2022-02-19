Второй снаряд разорвался в приграничной Ростовской области

Второй снаряд разорвался на территории приграничной с Украиной Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Взрыв снаряда произошел в Ростовской области – в 1 км от украинской границы

«Второй снаряд также обнаружен в Тарасовском районе вблизи станицы Митякинской. Это 120-мм зажигательный снаряд советских времен», - отметил собеседник агентства.

Ранее 19 февраля жители станицы Митякинской Тарасовского района Ростовской области сообщили о первом взрыве в правоохранительные органы. Разорвавшийся снаряд был обнаружен в одном километре от госграницы

В связи с инцидентом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести расследование.

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