Второй снаряд разорвался в приграничной Ростовской области
Второй снаряд разорвался на территории приграничной с Украиной Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Второй снаряд также обнаружен в Тарасовском районе вблизи станицы Митякинской. Это 120-мм зажигательный снаряд советских времен», - отметил собеседник агентства.
Ранее 19 февраля жители станицы Митякинской Тарасовского района Ростовской области сообщили о первом взрыве в правоохранительные органы. Разорвавшийся снаряд был обнаружен в одном километре от госграницы
В связи с инцидентом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести расследование.
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