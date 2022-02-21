В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма

Группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрея Козенко.

В МЧС России рассказали об условиях размещения беженцев из Донбасса

Они будут оказывать помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Волонтеры уже находятся в самопровозглашенных республиках и «содействуют защите их права на самоопределение».

Напомним, Банк «Россия» создал фонд помощи детям Донбасса. Его размер составит 1 млрд рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымДонбассВойна В Донбассе
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры