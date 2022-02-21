В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
21 февраля 202206:44
Группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрея Козенко.
Они будут оказывать помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Волонтеры уже находятся в самопровозглашенных республиках и «содействуют защите их права на самоопределение».
Напомним, Банк «Россия» создал фонд помощи детям Донбасса. Его размер составит 1 млрд рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru