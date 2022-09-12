Украинский блэкаут, потери ВСУ, поставки вооружения: Как проходит спецоперация
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев потребовал ускорить поставки оружия и военной техники на фронт спецоперации.
10 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении, это делалось в целях достижения целей спецоперации на Украине. Тяжелые бои на этом направлении начались 6 сентября.
МНОГОТЫСЯЧНЫЕ ПОТЕРИ
«С 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными», - заявили в оборонном ведомстве.
В Минобороны также сообщили, что по состоянию на 11 сентября в Харьковской области поражены украинские подразделения в районах Староверовка, Чугуев, Волосская, Балаклея, Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников. Огневое поражение нанесено также украинским подразделениям в районах Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое.
Киевский режим, говорится в сообщении Минобороны, в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными Силами продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередач.
Так, вечером 11 сентября украинские СМИ сообщили, что на харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших теплоэлектроцентралей Украины, произошел сильный пожар. Из регионов стали приходить сообщения об отключении света. Президент Владимир Зеленский позднее подтвердил полный блэкаут в ряде областей.
«Обесточены Харьковская и Донецкая области (Россия признала регион государством ДНР, - прим. НСН). Частично Запорожская, Днепропетровская, Сумская», - написал в Twitter Зеленский.
На этом фоне стали приходить сообщения об отключении света в Белгороде. Некоторые пользователи в социальных сетях говорили о том, что перебои с электричеством связаны с украинскими событиями. Белгородский градоначальник Антон Иванов опроверг информацию.
«На подстанции «Южная» произошел сбой, без света несколько улиц на Харьковской горе. Энергетики на месте, обещают восстановить в течение часа. Не беспокойтесь», - опубликовал пост в своем Telegram-канале Иванов.
В девять вечера Иванов сообщил, что электроснабжение в Белгороде восстановлено. Позже и в офисе Зеленского сообщили, что восстановлено электроснабжение в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
СТАНЦИЯ В ОПАСНОСТИ
Продолжаются обстрелы Запорожской АЭС. В Минобороны России уточнили, что с 1 сентября крупнейшая в Европе атомная станция и город Энергодар 26 раз подвергались обстрелам украинскими военными. Шестой блок Запорожской АЭС был остановлен в ночь на воскресенье. Председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что решение об остановке было принято из-за того, что прицельным огнем с украинской стороны были перебиты все линии электропередачи, по которым сгенерированная на АЭС электроэнергия поступала в систему.
«Единственная линия, которая осталась на подконтрольными официальному Киеву территории, не принимает электроэнергию на протяжении нескольких дней. Специально, чтобы был нанесен ущерб атомной станции, чтобы вышла из строя турбина, чтобы с энергоблоком и с реактором были проблемы», - цитирует Рогова ТАСС.
Обстрелы станции стали предметом телефонного разговора президента Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Инициативу проявили в Елисейском дворце.
«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ», - говорится в сообщении Кремля.
В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.
«Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на станции, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции», - говорится в заявлении Гросси.
ПЕРЕГОВОРОВ НЕ БУДЕТ
Президент Владимир Зеленский продолжает активную работу в медийном пространстве западных стран. Очередное его интервью вышло на телеканале CNN.
«Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы», - заявил Зеленский о возможных переговорах с Москвой.
Он также признал, что Россия – страна-соседка с которой нужно жить как соседи.
«Россия – наш сосед с огромным населением, и нам все равно придется жить как соседям», - отметил Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков снова подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом. При этом у России есть ряд условий, которые Украина должна безоговорочно принять.
«Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», - сказал Песков.
Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Украине будет сложно договариваться, если вопрос будет постоянно откладываться.
«Те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться», - сказал Лавров.
В тоже время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев потребовал ускорить поставки оружия и военной техники на фронт спецоперации.
«С представителями промышленности и Министерства обороны РФ обсудили выполнение гособоронзаказа и ускорение темпов поставок вооружений и военной техники», - написал Медведев у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Продолжаются поставки оружия и техники западными странами украинской армии. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин уже пересек красную линию.
«В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Накачка Украины оружием, как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв», - цитирует Нечаева «Известия».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+52 829 / сут.
Умерли
385 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+37 288 / сут.
- Убийство замглавы Новой Каховки Гуры оказалось инсценировкой ФСБ
- Стало известно о грядущем расширении ШОС
- Россияне больше всего жалеют об IKEA среди ушедших брендов
- Названы победители турнира Tenzor International Cup 2022
- ЦИК: Действующие главы регионов сохранят посты по итогам выборов
- Москвичам пообещали потепление до 20 градусов
- Медведев: «Ультиматумы» России по Украине - детская разминка
- Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции «Миллион призов» прошел в Москве
- Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в Донбасс
- Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru