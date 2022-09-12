Украинский блэкаут, потери ВСУ, поставки вооружения: Как проходит спецоперация

ПЕРЕГОВОРОВ НЕ БУДЕТ

Президент Владимир Зеленский продолжает активную работу в медийном пространстве западных стран. Очередное его интервью вышло на телеканале CNN.

«Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы», - заявил Зеленский о возможных переговорах с Москвой.

Он также признал, что Россия – страна-соседка с которой нужно жить как соседи.

«Россия – наш сосед с огромным населением, и нам все равно придется жить как соседям», - отметил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков снова подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом. При этом у России есть ряд условий, которые Украина должна безоговорочно принять.

«Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», - сказал Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Украине будет сложно договариваться, если вопрос будет постоянно откладываться.

«Те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться», - сказал Лавров.

В тоже время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев потребовал ускорить поставки оружия и военной техники на фронт спецоперации.

«С представителями промышленности и Министерства обороны РФ обсудили выполнение гособоронзаказа и ускорение темпов поставок вооружений и военной техники», - написал Медведев у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».