Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог прервать антирекордную серию без голов в регулярном чемпионате и продлил ее до 18 матчей. Об этом пишет ТАСС.

Нападающему не удалось забросить шайбу в домашней игре против «Флориды». Соперники «Вашингтона» одержали победу со счетом 3:2.



В нынешнем сезоне на счету Овечкина по итогам 23 проведенных матчей лишь одно взятие ворот. Хоккеист отличился только в состоявшемся 12 октября матче против «Сиэтла».

Ранее Александр Овечкин заявил, что сезон 2026-27 станет для него последним в НХЛ.

