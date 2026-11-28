Овечкин продлил антирекордную серию без голов в НХЛ до 18 игр
Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог прервать антирекордную серию без голов в регулярном чемпионате и продлил ее до 18 матчей. Об этом пишет ТАСС.
Нападающему не удалось забросить шайбу в домашней игре против «Флориды». Соперники «Вашингтона» одержали победу со счетом 3:2.
В нынешнем сезоне на счету Овечкина по итогам 23 проведенных матчей лишь одно взятие ворот. Хоккеист отличился только в состоявшемся 12 октября матче против «Сиэтла».
Ранее Александр Овечкин заявил, что сезон 2026-27 станет для него последним в НХЛ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Онищенко: Риски завоза оспы обезьян не ограничиваются Африкой
- В ОП призвали увеличить родовой сертификат при рождении двойни и тройни
- Овечкин продлил антирекордную серию без голов в НХЛ до 18 игр
- Россиянам напомнили, что 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем
- В России продолжительность зимних каникул для школьников составит 11 дней
- Генсек: ОДКБ не ставит вопрос об исключении Армении
- В Санкт-Петербурге зафиксировали новый случай оспы обезьян
- Посольство РФ назвало атаку ВСУ в Ливии поводом для Италии пересмотреть позицию
- Минпромторг РФ утвердил правила расчета технологического сбора на электронику
- Верховный суд объяснил, когда сожитель может претендовать на долю в наследстве