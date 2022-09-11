Байден решил не комментировать положение дел на Украине из-за его развития
Глава Белого дома Джо Байден в курсе хода военной операции на Украине, но решил не комментировать ситуацию из-за того, что она развивается, отмечает ТАСС.
«Да, я знаю, но не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что ситуация в настоящий момент развивается», - заявил Байден журналистам в штате Делавэр перед поездкой в Пентагон.
Ранее Минобороны РФ отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма для дальнейшей защиты Донбасса. Об этом на брифинге в субботу, 10 сентября, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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