Байден решил не комментировать положение дел на Украине из-за его развития

Глава Белого дома Джо Байден в курсе хода военной операции на Украине, но решил не комментировать ситуацию из-за того, что она развивается, отмечает ТАСС.

Кадыров официально пообещал вернуть под влияние РФ Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы

«Да, я знаю, но не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что ситуация в настоящий момент развивается», - заявил Байден журналистам в штате Делавэр перед поездкой в Пентагон.

Ранее Минобороны РФ отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма для дальнейшей защиты Донбасса. Об этом на брифинге в субботу, 10 сентября, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияУкраинаДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры