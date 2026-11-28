В ОП призвали увеличить родовой сертификат при рождении двойни и тройни
Сумму родового сертификата в России необходимо увеличить в случае рождения двойни и тройни. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с РИА Новости.
Сертификат — инструмент целевого финансирования медицинской помощи беременным и новорожденным по системе ОМС. Как отметил Рыбальченко, документ оформляют на женщину, а не на каждого ребенка.
«При рождении двойни или тройни сертификат все равно будет один. Нужно изменить размер сертификата в зависимости от количества детей - двойни и тройни», - указал глава комиссии ОП.
Ранее Социальный фонд сообщил, что в 2025 году услугами, предоставляемыми по родовым сертификатам, воспользовались более 1 млн россиянок.
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