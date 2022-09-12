Зеленский рассказал о неготовности вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности вести переговоры с Россией. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу CNN.

Лавров заверил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их [России] стороны, чтобы быть конструктивными», — отметил Зеленский.

Кроме того, украинский президент указал, что придерживается принципа не говорить с теми, кто ставит ультиматумы, пишет Ura.ru.

Также Зеленский подтвердил, что Киев намерен «сражаться до конца».

«Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10 (Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. - НСН). Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка», — заявил президент.

По словам Зеленского, договор между Киевом и Москвой может быть заключен после того, как российские силы покинут украинские территории, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:РоссияПереговорыВладимир ЗеленскийУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры