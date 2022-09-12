Зеленский рассказал о неготовности вести переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности вести переговоры с Россией. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу CNN.
«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их [России] стороны, чтобы быть конструктивными», — отметил Зеленский.
Кроме того, украинский президент указал, что придерживается принципа не говорить с теми, кто ставит ультиматумы, пишет Ura.ru.
Также Зеленский подтвердил, что Киев намерен «сражаться до конца».
«Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10 (Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. - НСН). Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка», — заявил президент.
По словам Зеленского, договор между Киевом и Москвой может быть заключен после того, как российские силы покинут украинские территории, пишет Газета.ру.
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