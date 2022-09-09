Три дня боев за Балаклею: Контрнаступление украинских войск назвали фейком
Киев заявил, что ВСУ взяли под контроль город Балаклея, в Минобороны РФ информацию не комментируют, а постпред в ООН Василий Небензя назвал контрнаступление украинских военных фейком. О происходящем на харьковском направлении – в материале НСН.
ТЫСЯЧИ ТРУПОВ
6 сентября Украина заявила, что начала контрнаступление на харьковском направлении, а вечером 8 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли под контроль город Балаклею. Минобороны России все эти дни ситуацию на данном направлении не комментировало. В брифинге официального представителя ведомства Игоря Конашенкова лишь единожды упоминалась Балаклея. Это было 8 сентября в контексте уничтожения российскими силами складов с оружием.
«Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой народной республики и Балаклея Харьковской области», - сказал Конашенков.
Контрнаступление Украины на заседании Совета безопасности ООН прокомментировал российский постпред Василий Небензя. Он отметил, что этой попыткой Киев отправил на гибель несколько тысяч военных.
«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты», - отметил Небензя (цитата по ТАСС).
Дипломат указал, что СМИ на Западе уже утверждают об успешном контрнаступлении ВСУ, которое надо поддержать новыми поставками вооружения.
«Был создан необходимый медийный фон под встречу контактной группы по обороне Украины в Рамштайне. Ровно этого господин Зеленский и его западные хозяева и добивались», - резюмировал Небензя.
Утром 8 сентября глава военно-гражданской Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что в Купянске, а также Изюмском и Купянском районах проводят эвакуацию детей и женщин из-за обстрелов со стороны украинской армии.
«В Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей и женщин, из-за того, что постоянно город находится под террором, под постоянными ракетными атаками именно со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города», - заявил Ганчев Telegram-каналу «Первый Харьковский».
Он также утверждал о неудачной попытке ВСУ взять Балаклею в кольцо.
«В районе Балаклеи Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», - цитирует Ганчева РИА Новости.
ТАКТИЧЕСКАЯ УЛОВКА
Пока Минобороны РФ молчит, одним из важных источников информации становятся сообщения от военных корреспондентов, работающих на местах. Около семи вечера 8 сентября в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилось короткое видео с украинскими военными на улицах Балаклеи.
«Все, ВСУ в центре Балаклеи, наши отступили. Просим читателей не впадать в панику и пессимизм, *****(СВО) продолжается. В ней еще будут победы и поражения. Сейчас задача держать фронт, а после - отбросить врага назад», - подписали видеофрагмент авторы поста.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что российские войска оказались дезориентированы.
«Балаклея оставлена нашими войсками. Бои идут на ближних подступах к Купянску. Противник силами мобильных ДРГ совершает глубокие рейды в тыл наших дезориентированных войск, небольшими силами внося панику и громя тыловые блок-посты, перехватывая дороги и транспортные колонны. Благодаря надежной связи - данные группы поддерживаются точечными ракетными ударами, а наша авиация не способна в этой каше распознать «свой-чужой» - поэтому такие налеты противнику пока «сходят с рук». В район прорывов непрерывно идут наши резервы», - отметил Стрелков.
В свою очередь командир полка «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что происходящее в Балаклее было запланировано.
«То, что сегодня происходит, было запланировано. Это является тактической уловкой, которая нам помогла вытащить все их силы и средства на территорию, где нам с ними удобно воевать. Если кто-то полагает, что руководство РФ, руководство МО не знало о том, что противник собирает силы, то эти люди ничего не понимают ни в политике, ни в военном деле», - отметил Алаудинов.
Военные корреспонденты сообщали, что 8 сентября российские военные начали готовиться к обороне Купянска, который находится в 75 километрах от Балаклеи. Город благодаря железной дороге является крупным логистическим узлом подконтрольной России части Харьковской области. Если ВСУ сможет обстреливать Купянск из артиллерии, то снабжение российских войск в Харьковской области будет затруднено.
9 сентября обстановка в Купянском районе остается сложной.
«Обстановка сейчас в Купянском районе достаточно сложная, неоднозначная. Украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе, линия фронта сейчас располагается как раз в районе Шевченково. Но войска России удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии», - заявил глава Купянского района Максим Губин, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия-24».
УГРОЗА ОКРУЖЕНИЯ ИЗЮМА
8 сентября военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал у себя Telegram-канале, что обстановка вокруг Изюма напряженная, но контролируемая.
«Противник перебрасывает резервы севернее Славянска, чтобы оказать давление на российскую группировку в целом и подразделения, которые находятся южнее Изюма в частности. Средствами разведки перемещения формирований режима фиксируются и пресекаются. Идет огневое воздействие на противника», - уточнил Поддубный.
В 11 утра 9 сентября писатель и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин заявил, что Изюму требуется подкрепление.
«Имеющихся в городе сил недостаточно для поставленных задач. Резервы идут на Купянск, в Изюме резервов пока не видят. Убедительная просьба не превращать Изюм в Брестскую крепость. Люди будут стоять, но у людей за спиной Россия, где 150 млн человек и двухмиллионная армия. Хотелось бы различать все это из Изюма. Желательно зрительно», - написал Прилепин у себя Telegram-канале.
Около 13:00 Прилепин написал, что первое подкрепление зашло в город. Работает авиация.
«60 ОМСБ «Ветераны» (400 человек личного состава, усиленные танками и гаубицами д-30 и 120 минометами) и вверенные подразделения боевого резерва министерства обороны РФ в количестве 900 человек держат дорогу Изюм, Боровая, Сеньково, Купянск», - уточнил Прилепин.
При этом он отметил, что ВСУ зашли в Сеньково, замечены танки противника, контролируют мост по направлению в Купянск. Также украинские военные, по данным Прилепина, зашли в Гроховатку и взяли под контроль мост, ведущий на Боровую.
*Информация в материале может не соответствовать действительности ввиду отсутствия официальной информации Минобороны России по ситуации на харьковском направлении. Роскомнадзор с 24 февраля требует опираться на российские данные в освещении специальной военной операции.
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