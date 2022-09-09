Три дня боев за Балаклею: Контрнаступление украинских войск назвали фейком

Утром 8 сентября глава военно-гражданской Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что в Купянске, а также Изюмском и Купянском районах проводят эвакуацию детей и женщин из-за обстрелов со стороны украинской армии.

«В Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей и женщин, из-за того, что постоянно город находится под террором, под постоянными ракетными атаками именно со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города», - заявил Ганчев Telegram-каналу «Первый Харьковский».

Он также утверждал о неудачной попытке ВСУ взять Балаклею в кольцо.

«В районе Балаклеи Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», - цитирует Ганчева РИА Новости.

ТАКТИЧЕСКАЯ УЛОВКА

Пока Минобороны РФ молчит, одним из важных источников информации становятся сообщения от военных корреспондентов, работающих на местах. Около семи вечера 8 сентября в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилось короткое видео с украинскими военными на улицах Балаклеи.

«Все, ВСУ в центре Балаклеи, наши отступили. Просим читателей не впадать в панику и пессимизм, *****(СВО) продолжается. В ней еще будут победы и поражения. Сейчас задача держать фронт, а после - отбросить врага назад», - подписали видеофрагмент авторы поста.