Ведомство рекомендовало школам провести зимние каникулы 31 декабря-10 января. При этом в прошлом году ученики отдыхали на один день больше - с 31 декабря по 11 января.

В ходе разработки календарного учебного графика школы могут использовать график министерства или составить собственный на его основе. Образовательные учреждения учитывают региональные и этнокультурные традиции, плановые мероприятия.

Ранее Роспотребнадзор призвал школы предусмотреть не менее трех каникул продолжительностью как минимум семь дней.

