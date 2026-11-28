В России продолжительность зимних каникул для школьников составит 11 дней
Продолжительность зимних каникул для школьников в России составит 11 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
Ведомство рекомендовало школам провести зимние каникулы 31 декабря-10 января. При этом в прошлом году ученики отдыхали на один день больше - с 31 декабря по 11 января.
В ходе разработки календарного учебного графика школы могут использовать график министерства или составить собственный на его основе. Образовательные учреждения учитывают региональные и этнокультурные традиции, плановые мероприятия.
Ранее Роспотребнадзор призвал школы предусмотреть не менее трех каникул продолжительностью как минимум семь дней.
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