Посол РФ: Германия перешла красную черту, поставляя летальное оружие Украине
Германия перешла красную черту, поставляя Украине летальное вооружение собственного производства. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в беседе с Известиями.
Как отметил дипломат, факт снабжения Киева немецким летальным оружием — «красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать».
«В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Нечаев.
По словам посла, накачка Украины оружием по требованию «англосаксонских союзников по НАТО» — путь в никуда. Нечаев указал, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв, пишет Газета.ру.
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