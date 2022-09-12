Посол РФ: Германия перешла красную черту, поставляя летальное оружие Украине

Как отметил дипломат, факт снабжения Киева немецким летальным оружием — «красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать».

«В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Нечаев.

По словам посла, накачка Украины оружием по требованию «англосаксонских союзников по НАТО» — путь в никуда. Нечаев указал, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв, пишет Газета.ру.

