Макрон призвал Путина как можно скорее прекратить спецоперацию на Украине

Как отметили в администрации французского президента, Макрон осудил продолжение спецоперации России и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить боевые действия, «начать переговоры и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины».

Кроме того, лидер Франции указал на необходимость «гарантировать безопасность Запорожской АЭС» и призвал отвести российское вооружение от объекта. По мнению французского президента, присутствие российских военных стало причиной «рисков для целостности» электростанции, пишет «Свободная пресса».

Макрон намерен снова провести переговоры с Путиным в ближайшие дни, чтобы достичь соглашения, гарантирующего безопасность ЗАЭС, отмечает Газета.ру.

