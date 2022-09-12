Макрон призвал Путина как можно скорее прекратить спецоперацию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина как можно скорее прекратить специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает Елисейский дворец.
Главы государств накануне провели телефонный разговор. В Кремле сообщали, что Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности на Украине и постоянные атаки на Запорожскую АЭС.
Как отметили в администрации французского президента, Макрон осудил продолжение спецоперации России и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить боевые действия, «начать переговоры и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины».
Кроме того, лидер Франции указал на необходимость «гарантировать безопасность Запорожской АЭС» и призвал отвести российское вооружение от объекта. По мнению французского президента, присутствие российских военных стало причиной «рисков для целостности» электростанции, пишет «Свободная пресса».
Макрон намерен снова провести переговоры с Путиным в ближайшие дни, чтобы достичь соглашения, гарантирующего безопасность ЗАЭС, отмечает Газета.ру.
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