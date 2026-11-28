Онищенко: Риски завоза оспы обезьян не ограничиваются Африкой
28 ноября 202602:59
Юлия Савченко
Риски завоза оспы обезьян связаны не только с Африканским континентом. Об этом заявил в беседе с ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Как отметил эксперт, инфекция закрепилась в человеческой популяции.
«Раньше был переход от приматов на человека. Сейчас она уже далеко не только в Африке», - подчеркнул академик.
В то же время Онищенко указал, что в Африке сохраняется естественный очаг инфекции.
Ранее академик исключил возможность распространения в России оспы обезьян.
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