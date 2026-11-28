Как отметил эксперт, инфекция закрепилась в человеческой популяции.

«Раньше был переход от приматов на человека. Сейчас она уже далеко не только в Африке», - подчеркнул академик.

В то же время Онищенко указал, что в Африке сохраняется естественный очаг инфекции.

Ранее академик исключил возможность распространения в России оспы обезьян.

