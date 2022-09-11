На стопе. Блокировка работы реакторов ЗАЭС обеспечит безопасность Европы
В Европе боятся «второго Чернобыля», в России убеждают в необходимости остановки реакторов Запорожской АЭС ради безопасности.
Обстрелы ВСУ и повреждения ЛЭП стали причиной остановки энергоблоков Запорожской АЭС. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Ситуации вокруг Запорожской АЭС, связанная с военными действиями и угрозой безопасности стратегически важного энергетического объекта, вызывает серьезное беспокойство в Европе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон «бьет тревогу» и звонит Путину, объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.
«Во Франции главная тема, которая обсуждается в связи со спецоперацией – это ситуация вокруг Запорожской АЭС. Французские правящие круги очень боятся возможности возникновения там аварийной ситуации – случайного попадания или любого другого случая. Они говорят о втором Чернобыле, это угроза европейская – окружающей среде, здоровью. Президент Макрон, конечно, хочет как-то повлиять на эту ситуацию и бьет тревогу», - рассказала Обичкина.
В середине августа в Минобороны РФ заявляли, что если в результате обстрелов Запорожской АЭС произойдет авария, то радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию и Молдавию. На этом фоне член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что радиация может добраться и до Англии, и до Шотландии, и до России в том числе.
«Очень большая опасность – это хранилища отработавшего ядерного топлива. Если туда попадут какие-то снаряды, то это может дать большое количество аэрозолей, которые поднимутся в воздушную среду. А дальше все будет зависеть от того, куда в данный момент дует ветер. Плутоний – тяжелый элемент, он, как во время Чернобыльской катастрофы, ляжет в пределах 30 км. А более легкие элементы, как цезий, легко переносятся ветрами. Они могут добраться и до Англии, и до Шотландии. Эти радиоактивные элементы могут загрязнить территорию России в том числе. Самое главное, что нужно сейчас делать – это не дать возможности продолжать обстрелы», - сказал Меньщиков.
Экс-начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, когда станция не работает, то риски с выходом радиоактивных веществ уменьшаются на порядок в сравнении с тем, когда энергоблок находится в рабочем режиме. Он упомянул о десятках обстрелов ЗАЭС в сутки.
«Я с 4 марта, когда Украина организовала теракт и сгорел учебно-тренировочный центр при ЗАЭС, говорю об остановке станции. В этом (отключении энергоблоков - прим. НСН) нет ничего криминального, это проектный режим, а не аварийная ситуация. Вспомните Японию, когда в 2011 году у них произошло землетрясение, АЭС Фукусима-1 пострадала и все энергоблоки были остановлены. В подобном режиме станция может стоять годами. У неработающей станции риски выхода радиоактивных веществ уменьшаются на порядок, чем, когда энергоблок находится под рабочими параметрами», - сказал Кузнецов.
Организация Объединенных Наций считает необходимым создание демилитаризованного периметра вокруг станции. Это должно обязать Москву вывести весь военный персонал и снаряжение за пределы данного периметра, а украинские силы - не заходить за его границы.
На станции работает группа специалистов МАГАТЭ. При этом у них нет средств для определения виновников обстрела Запорожской атомной электростанции, сообщил CNN глава организации Рафаэль Гросси.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, сообщает «Интерфакс».
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