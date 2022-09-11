На стопе. Блокировка работы реакторов ЗАЭС обеспечит безопасность Европы

В середине августа в Минобороны РФ заявляли, что если в результате обстрелов Запорожской АЭС произойдет авария, то радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию и Молдавию. На этом фоне член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что радиация может добраться и до Англии, и до Шотландии, и до России в том числе.

«Очень большая опасность – это хранилища отработавшего ядерного топлива. Если туда попадут какие-то снаряды, то это может дать большое количество аэрозолей, которые поднимутся в воздушную среду. А дальше все будет зависеть от того, куда в данный момент дует ветер. Плутоний – тяжелый элемент, он, как во время Чернобыльской катастрофы, ляжет в пределах 30 км. А более легкие элементы, как цезий, легко переносятся ветрами. Они могут добраться и до Англии, и до Шотландии. Эти радиоактивные элементы могут загрязнить территорию России в том числе. Самое главное, что нужно сейчас делать – это не дать возможности продолжать обстрелы», - сказал Меньщиков.