Рабочий день 30 декабря в преддверии Нового Года не будет сокращенным. Об этом заявила и.о директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

«Отмечу, что 30 декабря... при пятидневной рабочей неделе останется полным рабочим днем», — рассказала она в беседе с РИА Новости.

По словам Ярхиной, рабочий день могут сократить на один час только в случае, если он предшествует официальному праздничному дню. Так, в этом году четверг, 31 декабря станет выходным из-за переноса с воскресенья, 4 января, а эта дата не относится к государственным праздникам.

Ранее стало известно, что в России в 2026 году последний сокращенный рабочий день пришелся на 3 ноября.

