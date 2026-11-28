Россиянам напомнили, что 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем
Рабочий день 30 декабря в преддверии Нового Года не будет сокращенным. Об этом заявила и.о директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.
«Отмечу, что 30 декабря... при пятидневной рабочей неделе останется полным рабочим днем», — рассказала она в беседе с РИА Новости.
По словам Ярхиной, рабочий день могут сократить на один час только в случае, если он предшествует официальному праздничному дню. Так, в этом году четверг, 31 декабря станет выходным из-за переноса с воскресенья, 4 января, а эта дата не относится к государственным праздникам.
Ранее стало известно, что в России в 2026 году последний сокращенный рабочий день пришелся на 3 ноября.
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