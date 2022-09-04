Россия готова на переговорах с Украиной обсуждать выполнение своих условий

«Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», — ответил Песков на вопрос, есть ли России, о чем говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским после его заявлений.

Песков также подтвердил, что условия Москвы остаются прежними, пишет Газета.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к переговорам с Россией только если Москва выведет войска с территорий, взятых под контроль Вооруженными силами РФ.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в силу своей неопытности и того, что США ориентировали его на продолжение боевых действий.

«Толпой к нему приезжали, может быть, президенты одних стран. А другие страны, например, США, говорили Зеленскому, что ни при каких условиях не надо идти на дипломатическое урегулирование. Они убеждали Зеленского в том, что у него есть шанс, как и сами говорили, одержать победу на поле боя. Поэтому одни уговаривали, а другие говорили "не надо". Думаю, что те, кто был более влиятельный и авторитетный для Зеленского, а это США, ориентировали его на продолжение военных действий. Это первая причина, почему он не пошел на переговоры», - сказал Цеков.

