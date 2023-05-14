Сделать вид? В России дискутируют о возможности контрнаступления ВСУ
Российские политики спорят по поводу возможностей контрнаступления Украины на РФ, пока Зеленский в очередной раз заявляет о его невозможности.
Украина не обладает достаточным количеством оружия для атаки российской территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«На это у нас нет ни сил, ни времени», - сказал президент Украины.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что Киевтолько «делает вид», что наступает. Его комментарий в студии телеканала «Забайкалье» он разместил в своем Telegram-канале 14 мая.
«Вам любой военный скажет, что, у тебя если есть, чем наступать, ты точно не будешь сидеть и курить бамбук, ты пойдешь наступать и будешь принимать решение. Если тебе нечем наступать, ты будешь делать вид, что ты наступаешь. Вот сегодня второй вариант. Там много политических, экономических, меньше даже военных факторов по этой помощи, по этой технике. Сегодня надо признать, хорошо работает разведка. Разведка дает цели. И по этим целям отрабатывают наши и ракетами, и бомбами, и диверсионно-разведывательными группами, и другими способами для того, чтобы даже то, что есть, было приведено в негодность и у ВСУ не было никаких притязаний на наступление и на все остальное», - отметил Андрей Гурулев.
По словам основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, сегодняшней ночью ВСУ не продвигались по линии фронта. Комментарий Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
«Сегодня ночью противник не предпринимал никаких действий для дальнейшего продвижения. На Берховском водохранилище мы вынуждены были, как я уже говорил, поставить часть своих подразделений, чтобы сдержать дальнейшее наступление противника», – написал он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram не подтвердил информацию о том, что Украина прорвала линию обороны в направлении Кременной. Он сослался на командира одного из подразделений спецназа «Ахмат», который при этом не отрицает вылазку небольших диверсионных групп в этом направлении.
Как отметил Кадыров, о полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений говорить не приходится. Кроме того, жителей Донбасса защищают «бойцы одного из самых эффективных подразделений российской армии».
Заместитель председателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев считает, что контрнаступление ВСУ уже началось в своем Telegram-канале 13 мая, в субботу.
«Современное наступление это не тысячные танковые колонны, где во главе генерал Фон Бок с моноклем. Оно именно такое. Луганск вчера, удар по нашим ВВС сегодня. Прощупывание обороны. Где порвётся. И удары по тылам, инфраструктуре и авиации», - заявил он.
Для контрнаступления ВСУ у Киева нет должного политического обеспечения действий, а дипломатическая часть провалена, заявил в связи с этим беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Когда они собирались осуществлять наступление и говорили, что возьмут Крым без военных действий, то рассчитывали, что здесь работает "пятая колонна", которая добьется отвода российских войск. Шансов на успех у них нет. У них не получились диверсии на 9 мая, а это говорит о том, что должного политико-дипломатического обеспечения действий у ВСУ нет. При существующем соотношении сил и средств России и Украины у них нет шансов. Успех может быть достигнут только на условиях политико-дипломатического обеспечения действий украинских военных, а эта часть провалилась. Потому Зеленский так и заговорил», - объяснил Сивков.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может нарушить планы Киева по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на Украину, сообщает Business Insider со ссылкой на экс-командующего силами Североатлантического альянса в Европе генерала Бена Ходжеса. Как считает полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан, конфликт может длиться бесконечно, а США продолжат вкладывать в него деньги без особого результата.
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