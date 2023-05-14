Сделать вид? В России дискутируют о возможности контрнаступления ВСУ

«На это у нас нет ни сил, ни времени», - сказал президент Украины.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что Киевтолько «делает вид», что наступает. Его комментарий в студии телеканала «Забайкалье» он разместил в своем Telegram-канале 14 мая.



«Вам любой военный скажет, что, у тебя если есть, чем наступать, ты точно не будешь сидеть и курить бамбук, ты пойдешь наступать и будешь принимать решение. Если тебе нечем наступать, ты будешь делать вид, что ты наступаешь. Вот сегодня второй вариант. Там много политических, экономических, меньше даже военных факторов по этой помощи, по этой технике. Сегодня надо признать, хорошо работает разведка. Разведка дает цели. И по этим целям отрабатывают наши и ракетами, и бомбами, и диверсионно-разведывательными группами, и другими способами для того, чтобы даже то, что есть, было приведено в негодность и у ВСУ не было никаких притязаний на наступление и на все остальное», - отметил Андрей Гурулев.