«Ползучее» наступление. В Брянской области ввели план «Перехват» из-за ДРГ после авиакатастроф

Кроме того, в Брянской области женщина пострадала в результате крушения вертолета, сообщает Telegram-канал Baza. По информации СМИ, женщина шла по улице и в нее попали обломки рухнувшего вертолета. Пострадавшая получила ожоги. Сейчас врачи оказывают ей помощь.



В брянских пабликах опубликовано видео авиакатастрофы. Пользователи рассказывают, что перед падением вертолет долго кружил над городом, а затем упал над частными домами.

Жители города Клинцы рассказывают, что перед падением вертолета слышали взрыв, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

ТАСС со ссылкой на главу горадминистрации Сергея Евтеева передает, что разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолета нет. Также, по данным агентства, обломки упавшего вертолета уже обнаружили. РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что после крушения вертолета обломки повредили некоторые близлежащие дома.