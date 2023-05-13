«Ползучее» наступление. В Брянской области ввели план «Перехват» из-за ДРГ после авиакатастроф
В Брянской области, по предварительным данным, рухнули два вертолета и два самолета. Вреден план «Перхват»: разыскивают диверсантов, сбивших воздушные машины. В России спорят о контрнаступлении ВСУ.
В результате крушения вертолета в Брянской области погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, перед падением вертолет загорелся. По предварительным данным, возгорание могло произойти в двигателе.
Кроме того, в Брянской области женщина пострадала в результате крушения вертолета, сообщает Telegram-канал Baza. По информации СМИ, женщина шла по улице и в нее попали обломки рухнувшего вертолета. Пострадавшая получила ожоги. Сейчас врачи оказывают ей помощь.
В брянских пабликах опубликовано видео авиакатастрофы. Пользователи рассказывают, что перед падением вертолет долго кружил над городом, а затем упал над частными домами.
Жители города Клинцы рассказывают, что перед падением вертолета слышали взрыв, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
ТАСС со ссылкой на главу горадминистрации Сергея Евтеева передает, что разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолета нет. Также, по данным агентства, обломки упавшего вертолета уже обнаружили. РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что после крушения вертолета обломки повредили некоторые близлежащие дома.
Также в Брянской области потерпел крушение Су-34, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным издания Baza, между местами крушения самолёта и вертолёта Ми-8 в городе Клинцы - более 40 километров. Журналисты сообщают, что вертолёт был сбит.
В Брянской области в связи с этими событиями введен план «Перехват» - идет розыск диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и самолета Су-34. Отмечается, что по версии следствия, поздушные военные машины могут быть сбиты с территории России.
Также спецслужбы проверяют информацию о еще одном упавшем самолете в Стародубском районе Брянской области.
Заместитель председателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев подвел предварительный итог сообщениям о ЧП в Брянской области в своем Telegram-канале 13 мая, в субботу.
«Итак, потеряны два Ми-8, один Су-34, и вероятно, ещё один Су-25... Современно наступление это не тысячные танковые колонны, где во главе генерал Фон Бок с моноклем. Оно именно такое. Луганск вчера, удар по нашим ВВС сегодня. Прощупывание обороны. Где порвётся. И удары по тылам, инфраструктуре и авиации», - заявил он.
Он призвал не паниковать и делать выводы, еще серьезнее готовиться к начавшемуся, по его мнению, «ползучему» наступлению ВСУ.
С ним согласился генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах.
«По поводу "знаменитого" разрекламированногоконтрнаступления я могу сказать, что Украина как можно дальше оттягивает начало этого контрнаступления, отлично понимает, чем для нее это может закончиться. Но американские кураторы принимают все, чтобы подтолкнуть Украину к началу этих действий. Пока Украина прикрывается тем, что у них недостаточно оружия, боеприпасов, ждет мифических поставок самолетов, ракет большей дальности, которые могут дотянуться до Крыма и наших городов. Но Америка не готова идти на это. Все, что выделяется Украине, это все медленно перемалывается, разворовывается», - заключил он.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что Запад продолжит финансировать Украину и поставлять ВСУ вооружения. По его словам, для коллективного Запада это - последний шанс остановить Россию. Потому что Украина согласилась жертвовать своим народом, чтобы ублажить западные страны, которые сотни лет вынашивали планы против нашей страны. Поэтому Запад будет тратить деньги на поддержку Украины, поскольку не хочет, чтобы военные действия шли на его территории.
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