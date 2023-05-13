В Крыму предупредили о «колоссальной трагедии» для Киева в случае контрнаступления

Возможное контрнаступление ВСУ станет «одной из самых больших авантюр Запада» и приведет к трагедии для Киева. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

СМИ: Отсутствие неожиданности делает невозможным успешное контрнаступление ВСУ

«Это будет одна из самых больших авантюр ... Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», — указал политик в беседе с РИА Новости.

Константинов считает, что западные страны толкают ВСУ на «бойню». Если украинским войскам повезет в контрнаступлении, они создадут «красивый инфоповод». В противном случае все погибнут, и «некому будет клянчить помощь».

«Это циничная англо-саксонская мораль, которая всегда ... являлась неотъемлемой частью их государственного устройства, – идите и убивайте друг друга как можно больше. А если никого не останется, они это тоже будут расценивать как свою победу», — подчеркнул спикер крымского парламента.

Между тем СМИ сообщили, что Украина сомневается в успехе будущего контрнаступления. Киев признает, что не сможет установить контроль над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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