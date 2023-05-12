«Прорыв или паника?»: Что известно о «знаменитом» контрнаступлении ВСУ

Вечером 11 мая военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный со ссылкой на источники сообщил, что украинская армия начала контрнаступление. По его данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор.

Поддубный не исключил, что в ближайшие сутки Киев будет наращивать усилия на южном направлении в районе города Орехов. Он также отметил, что ВСУ пытаются прорвать первую линию обороны российской армии.

Со своей стороны, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что украинская армия применила химические боеприпасы на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, украинские подразделения начали наступление на флангах российских сил в Артемовске (Бахмут). Он допустил, что Киев может попытаться перерезать пути снабжения Сватовской группировки.