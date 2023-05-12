«Прорыв или паника?»: Что известно о «знаменитом» контрнаступлении ВСУ
Вечером 11 мая военные корреспонденты сообщили о начале «долгожданного» контрнаступления украинской армии. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили.
Вечером 11 мая военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный со ссылкой на источники сообщил, что украинская армия начала контрнаступление. По его данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор.
Поддубный не исключил, что в ближайшие сутки Киев будет наращивать усилия на южном направлении в районе города Орехов. Он также отметил, что ВСУ пытаются прорвать первую линию обороны российской армии.
Со своей стороны, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что украинская армия применила химические боеприпасы на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, украинские подразделения начали наступление на флангах российских сил в Артемовске (Бахмут). Он допустил, что Киев может попытаться перерезать пути снабжения Сватовской группировки.
«Видно, что украинское командование сейчас ставит целью раздергать наши порядки на Сватовском рубеже и параллельно продавить фланги в Артемовске», - добавил Коц.
Позже председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о начале контрнаступления украинской армии.
«Информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить», - написал он.
Рогов отметил, что связался с российскими военными на линии фронта. Они не подтвердили информацию о наступлении ВСУ.
Через какое-то время успокоить всех пришлось и Минобороны РФ. Заявления отдельных Telegram-каналов о якобы прорыве обороны на участках фронта не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, в районе города Красный Лиман группировка войск «Центр» отразила две атаки противника. На донецком направлении пресечены попытки ВСУ провести разведку боем.
В Запорожской и Херсонской областях активные действия не ведутся.
«Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», - заявили в Минобороны.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил европейским СМИ, что Украине «нужно больше времени и денег», чтобы начать контрнаступление, сообщает телеканал Sky News. По его словам, Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но «потеряет много людей». Он добавил, что украинские боевые бригады «готовы», но они все еще ждут «некоторых вещей», включая бронетехнику.
Для контрнаступления ВСУ у Киева нет должного политического обеспечения действий, а дипломатическая часть провалена, заявил в связи с этим беседе с НСН доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Когда они собирались осуществлять наступление и говорили, что возьмут Крым без военных действий, то рассчитывали, что здесь работает "пятая колонна", которая добьется отвода российских войск. Шансов на успех у них нет. У них не получились диверсии на 9 мая, а это говорит о том, что должного политико-дипломатического обеспечения действий у ВСУ нет. При существующем соотношении сил и средств России и Украины у них нет шансов. Успех может быть достигнут только на условиях политико-дипломатического обеспечения действий украинских военных, а эта часть провалилась. Потому Зеленский так и заговорил», - объяснил Сивков.
С ним согласился генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, который в пресс-центре НСН заявил, что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах.
«По поводу "знаменитого" разрекламированного контрнаступления я могу сказать, что Украина как можно дальше оттягивает начало этого контрнаступления, отлично понимает, чем для нее это может закончиться. Но американские кураторы принимают все, чтобы подтолкнуть Украину к началу этих действий. Пока Украина прикрывается тем, что у них недостаточно оружия, боеприпасов, ждет мифических поставок самолетов, ракет большей дальности, которые могут дотянуться до Крыма и наших городов. Но Америка не готова идти на это. Все, что выделяется Украине, это все медленно перемалывается, разворовывается», - заключил он.
Украинский президент Владимир Зеленский решил подождать с началом контрнаступления из-за паники, так как понимает, что оно закончится провалом, сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, американские власти активно обсуждают целесообразность трат, которые ранее Вашингтон направил на поддержку Украины.
При этом в тот же день глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева.
«Владимир Саныч Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это у них получается успешно. […] Как я уже говорил много раз – план ВСУ в действии. Мы идем и «захлопываем» их, они идут «захлопывать» нас. Для ВСУ важно сейчас «проломить» Артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская и Белгородская области с выходами в Россию и Запорожье. Им нужно сначала разобраться с Артемовским направлением, ЧВК «Вагнер», закончить эту историю, и после этого на подъеме со всем боевым духом идти в Запорожье [...]. Поэтому наступление ВСУ началось», - заявил он.
Штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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