Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили «текущую подготовку к контрнаступлению» украинской армии, в частности, «как вклад международных партнеров может способствовать его успеху».

«Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе ... напомнив об обещании президента [США Джо] Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

Между тем СМИ сообщили, что Киев сомневается в успехе будущего контрнаступления. Украинские власти признают, что не смогут установить контроль над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

