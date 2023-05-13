Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили «текущую подготовку к контрнаступлению» украинской армии, в частности, «как вклад международных партнеров может способствовать его успеху».
«Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе ... напомнив об обещании президента [США Джо] Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.
Между тем СМИ сообщили, что Киев сомневается в успехе будущего контрнаступления. Украинские власти признают, что не смогут установить контроль над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru