Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram не подтвердил информацию о том, что Украина прорвала линию обороны в направлении Кременной.

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Он сослался на командира одного из подразделений спецназа «Ахмат», который при этом не отрицает вылазку небольших диверсионных групп в этом направлении.

Как отметил Кадыров, о полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений говорить не приходится. Кроме того, жителей Донбасса защищают «бойцы одного из самых эффективных подразделений российской армии».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление с главного удара на южном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУРамзан Кадыров

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