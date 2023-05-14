Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram не подтвердил информацию о том, что Украина прорвала линию обороны в направлении Кременной.
Он сослался на командира одного из подразделений спецназа «Ахмат», который при этом не отрицает вылазку небольших диверсионных групп в этом направлении.
Как отметил Кадыров, о полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений говорить не приходится. Кроме того, жителей Донбасса защищают «бойцы одного из самых эффективных подразделений российской армии».
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление с главного удара на южном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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