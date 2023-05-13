СМИ: Отсутствие неожиданности делает невозможным успешное контрнаступление ВСУ
Отсутствие эффекта неожиданности станет причиной провала контрнаступления украинских войск. Об этом пишет китайское издание Asia Times.
«Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий ... варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», — отмечается в материале.
Издание указывает, что ВСУ могли быть начать наступательные действия на юге в направлении Мелитополя, Бердянска и Мариуполя либо на востоке. В обоих случаях украинская армия встретится с российскими войсками, готовыми к обороне и превосходящими противника по потенциалу. Отмечается, что при наступлении на юг ВСУ наткнутся на многоуровневые укрепления РФ, а при движении на восток украинцев не ждет значительных успехов без хотя бы паритета в авиации.
Asia Times пишет, что возможное контрнаступление бессмысленно, и в случае негативного для Украины исхода «погибнет несколько сотен тысяч человек».
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