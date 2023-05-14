Миф или реальность? Оружие для контрнаступления ВСУ может быть разворовано на Украине
В России спорят, достаточно ли у Киева оружия, в том числе западного, чтобы пойти в контрнаступление.
Страны Запада не имеют возможности восполнить украинским военным потери бронетехники, сообщил в интервью журналиста Стивена Гарднера экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор. По его словам, с начала спецоперации украинская армия потеряли около 10 тысяч бронемашин и восполнить это нельзя. Эксперт указал на высокую эффективность работы армии РФ в уничтожении бронетехники.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах.
«По поводу "знаменитого" разрекламированного контрнаступления я могу сказать, что Украина как можно дальше оттягивает начало этого контрнаступления, отлично понимает, чем для нее это может закончиться. Но американские кураторы принимают все, чтобы подтолкнуть Украину к началу этих действий. Пока Украина прикрывается тем, что у них недостаточно оружия, боеприпасов, ждет мифических поставок самолетов, ракет большей дальности, которые могут дотянуться до Крыма и наших городов. Но Америка не готова идти на это. Все, что выделяется Украине, это все медленно перемалывается, разворовывается», - заключил он.
США предпримут все необходимые усилия, чтобы восполнить нехватку вооружений и боеприпасов на Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.
По словам госсекретаря, еще до начала российской специальной военной операции США «работали сверхурочно», чтобы Украина могла получить все необходимые средства.
На Западе считают, что импортное оружие, которое поставляют Вооруженным силам Украины, в результате оказывается на черном рынке, но украинские СМИ замалчивают ситуацию. Об этом рассказал в интервью RT американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Прежде всего, речь идет о перепродаже переносных элитных ракетных комплексов для атак на самолеты на значительной высоте.
«Это вызывало серьезное беспокойство. Где-то полгода назад <...> CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», — отметил Херш.
По информации американского журналиста, в начале конфликта Украины и России западное оружие с украинской территории «наводнило» Польшу, Румынию и другие граничащие страны. Якобы «различные командиры» ВСУ: часто не генералы, а полковники и прочие — лично перепродавали или выбрасывали партии иностранного оружия на черный рынок.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений. Глава правительства Германии заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву военную помощь, но о поставке новых типов вооружений речи сейчас не идет.
По его словам, в настоящее время Киев нуждается в «том же вооружении, но в больших количествах». Шольц пояснил, что речь идет о поставках Украине систем противоракетной обороны, танков и боеприпасов.
Военные аналитики отмечают, что Киев готовится к контрнаступлению, исходя из уже обещанного вооружения со стороны западных партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС, что украинской армии нужно больше времени для подготовки. По его словам, Киев ожидает поставки западного вооружения.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ началось и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. Аудиокомментарий Пригожина доступен в его официальном Telegram-канале.
«Владимир Саныч Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это у них получается успешно. […] Как я уже говорил много раз – план ВСУ в действии. Мы идем и «захлопываем» их, они идут «захлопывать» нас. Для ВСУ важно сейчас «проломить» Артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская и Белгородская области с выходами в Россию и Запорожье. Им нужно сначала разобраться с Артемовским направлением, ЧВК «Вагнер», закончить эту историю, и после этого на подъеме со всем боевым духом идти в Запорожье [...]. Поэтому наступление ВСУ началось. Все части, которые прошли подготовку, получили необходимое вооружение, технику, танки и все остальное, они уже полностью задействованы. И после того, как они попробуют свои силы, «разомнут мускулы», дальше будут задействованы северное и южное направления», - сказал Пригожин.
Накануне, 13 мая, стало известно, что Германия собирается отправить Украине военную технику стоимостью в €2,7 млрд., сообщает Spiegel. Немецкое правительство намерено поставить партию техники для ВСУ «в ближайшие недели и месяцы», пишет Газета.ru.
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