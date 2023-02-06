«Бодание за инициативу»: Министра обороны Украины «провожают» перед российским наступлением
Российские войска готовят новое полномасштабное наступление на Украине, жестокие бои за Артемовск продолжаются, тем временем ходят слухи об отставке главы украинского Минобороны Алексея Резникова.
Официальный Киев получил данные о подготовке российскими войсками полномасштабного наступления. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны Украины и ВСУ.
«Украина получила очень надежные данные разведки о намерениях России начать новое полномасштабное наступление, которое может начаться в течение 10 дней», - говорится в статье.
Отмечается, что наиболее вероятным местом нового наступления может стать западная часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман. Издание подчеркнуло, что Россия собирает войска на этом направлении на протяжении нескольких недель, а также наращивает силы на юге Донецкой области.
Тем временем почти по всей линии фронта российские подразделения понемногу продвигаются вперед. Военкор Юрий Котенок 6 февраля сообщил, что Россия ведет не стратегические наступления, а, скорее, «бодание за инициативу», пока локальную. Он отметил, что российские войска пока выигрывают инициативу.
«Хорошо поддавили в районе Купянска, и об этом мало кто говорит. Подошли к Торскому — тоже хорошо. С Бахмутом (Артемовском) будет понятно, если «оркестр» возьмет Прасковеевку. Вроде бы вчера взяли Красную Гору. В тот момент, когда возьмут Прасковеевку, можно считать, что Бахмут — все. К информации о «контрнаступлении ВСУ» на Запорожском направлении отношусь скептически. У них есть, где затыкать дырки в своем решете: Угледар, Бахмут, Северск и сейчас Торское, район Кременной. Им есть, куда бросить силы, вместо того, чтобы скапливаться. В Марьинке стоим, за город зацепились», - написал он в своем Telegram-канале.
Котенок отметил, что сегодня военные и эксперты много говорят о решающих событиях в ближайшие недели. По его словам, многое зависит от успехов под Северском и на направлении Кременной. Их достижение станет выходом на определенные позиции для наступления, указал военкор.
При этом за Артемовск продолжаются жестокие бои. По информации военного корреспондента Андрея Коца, ВСУ в боях за город ежесуточно теряют до 200 человек.
«Я оцениваю потери ВСУ в Артемовске, учитывая примерный масштаб артиллерии, которая там сосредоточена. Потери ВСУ составляют 100-150 человек в сутки. Возможно, 200. Вряд ли больше, иначе там бы давно закончилось сопротивление. Но я слышал оценку западных СМИ, которые утверждают, что ежесуточные потери ВСУ составляют трехзначную цифру. Это может быть 100, 200, 500», — сказал Коц в разговоре с Ura.ru.
Он отметил, что точный подсчет потерь привести сложно, так как в городе ведутся активные боевые столкновения. Военкор подчеркнул, что многие тела просто не удается оттуда вывезти.
Так, часть военных и экспертов считают, что победа России будет возможна при всеобщей мобилизации. Как заявлял экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН, Россия задействовала в проведении спецоперации практически все виды вооружения, но полностью разгромить Украину поможет только правильно организованная всеобщая мобилизация.
«Россия задействовала практически все оружие, кроме ядерного. Господство в воздухе мы создать не смогли. Мы не смогли за год создать нормальную систему разведки, связи, мощную группировку беспилотной авиации, которая била бы не только по тыловым объектам, но и в прифронтовой зоне, когда при переброске войск ВСУ наиболее уязвимы. Не знаю, какие есть еще резервы, кроме ядерного оружия, но я против его применения. На создание сил путем реальной мобилизации, в том числе промышленности, органов власти, потребуется полгода с момента начала. Если будет общая мобилизация правильно организована, то через полгода сможем разгромить Украину», - сказал Стрелков.
Тем временем в Госдуме не дают прогнозов, однако призывают поднапрячься. Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН отметил, что завершить спецоперацию полной победой России сейчас не так просто из-за большого потока на Украину вооружений и военных НАТО.
«Чтобы завершить спецоперацию полной окончательной победой, требуется некое усилие, а это не так просто, с учетом того, что противнику уже давно поставлено разнообразное вооружение в огромных количествах. Сейчас поставляются и наступательные вооружения, потому что Abrams еще неизвестно, когда прибудут. Поставляются, в том числе, и европейские танки, которые уже скоро появятся на линии фронта. Есть поток не только вооружения, но и живой силы –там воюют в огромном количестве под видом польских, немецких, французских наемников на самом деле штатные военные Вооруженных сил НАТО. Надо просто поднапрячься: чем быстрее мы достигнем победы, тем будет лучше», - рассказал он.
Между тем на фоне слухов о российском наступлении провожают в отставку главу Министерства обороны Украины Алексея Резникова. Как сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, вместо Резникова военное ведомство возглавит нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов.
«Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества», — написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Однако сам Резников информацию о своей отставке не подтверждает. Также он добавил, что при реальной возможности отказался бы от работы на должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
«Со мной ни одного разговора о министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины Владимиром Зеленским», — заявил Резников украинскому изданию «Факты ICTV».
Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабинет министров согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. А в генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.
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