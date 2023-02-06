«Бодание за инициативу»: Министра обороны Украины «провожают» перед российским наступлением

«Украина получила очень надежные данные разведки о намерениях России начать новое полномасштабное наступление, которое может начаться в течение 10 дней», - говорится в статье.

Отмечается, что наиболее вероятным местом нового наступления может стать западная часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман. Издание подчеркнуло, что Россия собирает войска на этом направлении на протяжении нескольких недель, а также наращивает силы на юге Донецкой области.

Тем временем почти по всей линии фронта российские подразделения понемногу продвигаются вперед. Военкор Юрий Котенок 6 февраля сообщил, что Россия ведет не стратегические наступления, а, скорее, «бодание за инициативу», пока локальную. Он отметил, что российские войска пока выигрывают инициативу.

«Хорошо поддавили в районе Купянска, и об этом мало кто говорит. Подошли к Торскому — тоже хорошо. С Бахмутом (Артемовском) будет понятно, если «оркестр» возьмет Прасковеевку. Вроде бы вчера взяли Красную Гору. В тот момент, когда возьмут Прасковеевку, можно считать, что Бахмут — все. К информации о «контрнаступлении ВСУ» на Запорожском направлении отношусь скептически. У них есть, где затыкать дырки в своем решете: Угледар, Бахмут, Северск и сейчас Торское, район Кременной. Им есть, куда бросить силы, вместо того, чтобы скапливаться. В Марьинке стоим, за город зацепились», - написал он в своем Telegram-канале.

Котенок отметил, что сегодня военные и эксперты много говорят о решающих событиях в ближайшие недели. По его словам, многое зависит от успехов под Северском и на направлении Кременной. Их достижение станет выходом на определенные позиции для наступления, указал военкор.