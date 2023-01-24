Замглавы офиса Зеленского подал в отставку

Российские силы вскрыли позиции украинских войск в Запорожской области

Рогозин: Россия испытает в зоне СВО минометы с «умными» прицелами

Основатель ЧВК «Вагнер» снова требует от США объяснить «кого, когда и где он дестабилизировал»

Семь человек погибли в результате стрельбы в двух местах в американском штате Калифорния

Работодатели стали чаще принимать на работу людей старшего возраста