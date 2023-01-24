Замглавы офиса Зеленского подал в отставку
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
Тимошенко поблагодарил президента страны Владимира Зеленского «за доверие и возможность делать добрые дела», а также выразил благодарности главам областных военных администраций, мэрам украинских городов, отмечает Ura.ru.
«Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ - что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку», — добавил Тимошенко.
Ранее СМИ сообщили, что замглавы офиса украинского президента подписал заявление об увольнении. До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку сведений о дорогостоящем автомобиле Тимошенко (Porsche стоимостью $100 тысяч) и якобы присвоении чиновником внедорожника Chevrolet Tahoe, переданного США в качестве гуманитарной помощи, пишет РИА ФАН.
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