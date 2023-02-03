В Минобороны Украины заявили о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами

«Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами», — заявил глава военного ведомства.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне работают над тем, чтобы обеспечить потребности Киева в вооружении.

