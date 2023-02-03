Минобороны РФ рассказало об ударах по ВСУ на нескольких направлениях

Вооруженные силы России на сегодня проявляют наступательную активность на донецком направлении, а также наносят удары по украинским подразделениям ещё на четырёх направлениях - купянском, лиманском, запорожском и херсонском. Такие данные за последние сутки обнародовал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Так, на купянском направлении потери вооруженных сил Украины составили, по его информации, до 40 человек, уничтожены боевая бронированная машина, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На лиманском направлении ВСУ потеряли до 70 человек. Там подбиты две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777.

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На донецком направлении в процессе наступления боевые подразделения «Южной» группировки войск обосновались на более выгодных позициях. За последние 24 часа потери ВСУ там составили до 40 военнослужащих. Российские войска там также уничтожили гаубицу «Мста-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

На запорожском направлении украинские потери превысили 20 человек, там уничтожены гаубицы: М-777, две Д-20, одна Д-30. На херсонском направлении ВСУ потеряли САУ «Акация» и две САУ «Гвоздика». Как утверждает Конашенков, там также ликвидирована пусковая установка высокоточной реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

