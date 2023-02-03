Минобороны РФ рассказало об ударах по ВСУ на нескольких направлениях
Вооруженные силы России на сегодня проявляют наступательную активность на донецком направлении, а также наносят удары по украинским подразделениям ещё на четырёх направлениях - купянском, лиманском, запорожском и херсонском. Такие данные за последние сутки обнародовал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Так, на купянском направлении потери вооруженных сил Украины составили, по его информации, до 40 человек, уничтожены боевая бронированная машина, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На лиманском направлении ВСУ потеряли до 70 человек. Там подбиты две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777.
{{related_post_2yPjb1k@j}}
На донецком направлении в процессе наступления боевые подразделения «Южной» группировки войск обосновались на более выгодных позициях. За последние 24 часа потери ВСУ там составили до 40 военнослужащих. Российские войска там также уничтожили гаубицу «Мста-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.
На запорожском направлении украинские потери превысили 20 человек, там уничтожены гаубицы: М-777, две Д-20, одна Д-30. На херсонском направлении ВСУ потеряли САУ «Акация» и две САУ «Гвоздика». Как утверждает Конашенков, там также ликвидирована пусковая установка высокоточной реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 670 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 311 / сут.
- Умер модельер Пако Рабан
- Патрушев призвал нарастить мощности российского авиапрома
- Опубликован первый трейлер сериала о группе «Король и шут»
- Россиянам рассказали, где дешевле всего можно отдохнуть этой весной
- СМИ: Турция может к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО
- Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение российскому военкору Пегову
- СМИ: Германия передаст Украине 88 танков Leopard 1
- СМИ: Фигуристу Костомарову ампутируют пальцы ног
- СМИ: США потребовали от Турции прекращения поставок в Россию ряда товаров
- Прокуратура потребовала приговорить блогера Белоцерковскую к 9 годам колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru