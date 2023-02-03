«Надо полгода»: Стрелков назвал условия для полного разгрома Украины
При правильно организованной всеобщей мобилизации Россия сможет разгромить ВСУ уже к осени, сказал НСН Игорь Стрелков.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире НСН заявил, что Россия задействовала в проведении СВО практически все виды вооружения, но полностью разгромить Украину поможет только правильно организованная всеобщая мобилизация.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, что Москве есть чем ответить и бронетехникой дело не закончится.
«Россия задействовала практически все оружие, кроме ядерного. Господство в воздухе мы создать не смогли. Мы не смогли за год создать нормальную систему разведки, связи, мощную группировку беспилотной авиации, которая била бы не только по тыловым объектам, но и в прифронтовой зоне, когда при переброске войск ВСУ наиболее уязвимы. Не знаю, какие есть еще резервы, кроме ядерного оружия, но я против его применения. На создание сил путем реальной мобилизации, в том числе промышленности, органов власти, потребуется полгода с момента начала. Если будет общая мобилизация правильно организована, то через полгода сможем разгромить Украину», - сказал Стрелков.
Собеседник НСН отметил, что пока у России нет возможности быстро завершить боевые действия на Украине, поскольку между силами наблюдается паритет.
«Мобилизационные мероприятия были приостановлены на момент, когда количество сил и средств, поставленных под ружье и знамена, стало паритетным к силам Украины. И у нас, и у Украины есть резервы. Не думаю, что даже при генеральном наступлении российских войск Украина будет сокрушена силами примерно равными по численности, боеспособности. Нанести серьезные поражения Украине – дай Бог, чтобы это было, но я и этого не ожидаю», - отметил Стрелков.
Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что в ближайшее время возможно наступление российских сил на запорожском направлении, но оно не завершится разгромом Украины.
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