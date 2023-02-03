«Надо полгода»: Стрелков назвал условия для полного разгрома Украины

Собеседник НСН отметил, что пока у России нет возможности быстро завершить боевые действия на Украине, поскольку между силами наблюдается паритет.

«Мобилизационные мероприятия были приостановлены на момент, когда количество сил и средств, поставленных под ружье и знамена, стало паритетным к силам Украины. И у нас, и у Украины есть резервы. Не думаю, что даже при генеральном наступлении российских войск Украина будет сокрушена силами примерно равными по численности, боеспособности. Нанести серьезные поражения Украине – дай Бог, чтобы это было, но я и этого не ожидаю», - отметил Стрелков.

Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что в ближайшее время возможно наступление российских сил на запорожском направлении, но оно не завершится разгромом Украины.

