В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске

Украинский боец Евгений Кожирнов подтвердил факт продвижения Российских Вооруженных сил в Артемовске (украинское название - Бахмут). Это заявление он сделал в эфире телеканала «Рада» 5 февраля.

Появились кадры отступления ВСУ в Артемовске

«Противнику удается продвигаться… За четыре месяца они продвинулись до 8 км. Их основная задача — перерезать поставки боеприпасов в Бахмут и заставить нас выйти из города», — цитирует его РИА Новости.

Украинский военный заявил, что в Артемовске сейчас «очень небезопасно».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию появившуюся в СМИ, и заявил, что ВСУ продолжают вести бои в Артемовске.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РоссияУкраинаВооруженные Силы РФВСУ
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