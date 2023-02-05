В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске
Украинский боец Евгений Кожирнов подтвердил факт продвижения Российских Вооруженных сил в Артемовске (украинское название - Бахмут). Это заявление он сделал в эфире телеканала «Рада» 5 февраля.
«Противнику удается продвигаться… За четыре месяца они продвинулись до 8 км. Их основная задача — перерезать поставки боеприпасов в Бахмут и заставить нас выйти из города», — цитирует его РИА Новости.
Украинский военный заявил, что в Артемовске сейчас «очень небезопасно».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию появившуюся в СМИ, и заявил, что ВСУ продолжают вести бои в Артемовске.
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