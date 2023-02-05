В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске

«Противнику удается продвигаться… За четыре месяца они продвинулись до 8 км. Их основная задача — перерезать поставки боеприпасов в Бахмут и заставить нас выйти из города», — цитирует его РИА Новости.

Украинский военный заявил, что в Артемовске сейчас «очень небезопасно».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию появившуюся в СМИ, и заявил, что ВСУ продолжают вести бои в Артемовске.

