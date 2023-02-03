Биться до конца? Зеленскому предложили сдать «обреченный» Артемовск под натиском ЧВК
Украинские власти заявляют, что будут бороться за Артемовск столько, сколько смогут, однако российская сторона уверяет, что группировка ВСУ в городе обречена.
Украинские войска не будут сдавать Бахмут (Артемовск). Об этом заявил вечером 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве.
«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться сколько сможем», - сказал Зеленский.
Он также отметил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, то вооруженные силы Украины не только отстоят Артемовск, но и начнут сражение за Донбасс, чтобы выти на границы 2014 года.
При этом в этот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери украинской стороны в Артемовске, заявив, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города. В интервью испанской газете 20 minutos он отметил, что сможет назвать количество человеческих потерь только тогда, когда закончатся боевые действия.
Так, Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Советник врио главы ДНР Ян Гагин 3 февраля рассказал о возможном сценарии отхода ВСУ из Артемовска. По его словам, украинские военные под видом удержания города могут оставить мобилизованных ради прикрытия выхода основной группировки ВСУ.
«Они выведут основные части, которые будут наиболее полезны: командиров, иностранных военных специалистов и наиболее ценные части. При этом прикрывать отход, скорее всего, бросят мобилизованных, чтобы они обреченно прикрывали (город – ред. НСН) и имитировали то самое удержание города, как это было в последние дни в Соледаре», — сказал он и подчеркнул, что группировка войск Украины в Артемовске обречена.
О плачевном положении ВСУ в Артемовске говорил и подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, потери среди личного состава в подразделениях ВСУ, которые находятся сейчас в Артемовске, растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью. Представитель ЛНР также обратил внимание на то, что перебои в работе связи влияют на рост «панических настроений как у рядового, так и офицерского состава».
При этом Марочко еще 1 февраля указывал на то, что украинские военные еще могут предпринять попытки сбежать из Артемовска, однако все дороги, ведущие в город, уже обстреливаются российскими войсками.
При этом по состоянию на сегодняшний день отвода украинских войск от Артемовска не наблюдается. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ спешно стягивают свои резервы под город с вечера 2 февраля. При этом он отметил, что российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску.
«По данным разведки, есть информация, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет», ― приводит РИА Новости слова советника Пушилина.
Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на Артемовском направлении 30 января. Тогда он говорил, что на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак Вооруженных сил РФ. Как заявлял глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин 19 января, Артемовск неизбежно будет взят под контроль.
«В любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegrаm-канале.
А уже 3 февраля Пригожин обратился к Владимиру Зеленскому и призвал его не сдавать Артемовск, а «биться дальше». По его словам, отступление будет считаться трусостью, после чего Зеленского перестанет уважать народ.
«Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», - сказал основатель ЧВК.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя США писало, что на Западе считают, что Украине, скорее всего, придется вывести военных из Артемовска, дабы набраться сил для активной фазы боевых действий весной. В Вашингтоне посоветовали украинским силам «выиграть время», чтобы к ним поступило обещанное странами Запада оружие.
В страну, в частности, должны поставить немецкие танки Leopard 2. Источники агентства полагают, что уже переданного Украине оружия недостаточно для крупного наступления и им нужно дождаться прибытия новых вооружений.
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