Биться до конца? Зеленскому предложили сдать «обреченный» Артемовск под натиском ЧВК

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться сколько сможем», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, то вооруженные силы Украины не только отстоят Артемовск, но и начнут сражение за Донбасс, чтобы выти на границы 2014 года.

При этом в этот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери украинской стороны в Артемовске, заявив, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города. В интервью испанской газете 20 minutos он отметил, что сможет назвать количество человеческих потерь только тогда, когда закончатся боевые действия.

Так, Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Советник врио главы ДНР Ян Гагин 3 февраля рассказал о возможном сценарии отхода ВСУ из Артемовска. По его словам, украинские военные под видом удержания города могут оставить мобилизованных ради прикрытия выхода основной группировки ВСУ.

«Они выведут основные части, которые будут наиболее полезны: командиров, иностранных военных специалистов и наиболее ценные части. При этом прикрывать отход, скорее всего, бросят мобилизованных, чтобы они обреченно прикрывали (город – ред. НСН) и имитировали то самое удержание города, как это было в последние дни в Соледаре», — сказал он и подчеркнул, что группировка войск Украины в Артемовске обречена.