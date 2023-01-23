«Предвестники разгрома!»: Россия и Украина развенчивают фейки о мобилизации

РОССИЯ: МОБИЛИЗАЦИЯ ЕСТЬ, ПРИЗЫВА НЕТ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков начал новую неделю с традиционного брифинга, в рамках которого он прояснил ситуацию с указом о мобилизации.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны, собственно, рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», - сказал Песков.

При этом он пояснил, что мобилизация – это не только призыв.

«Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее. В этой части это продолжает работать», – отметил представитель Кремля, ранее призывавший не верить слухам о новой волне мобилизации и ориентироваться на слова Владимира Путина на этот счет.

Генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН предположил, о каких задачах может идти речь.

«Подозреваю, что это мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. Создана специальная комиссия, возглавляемая Дмитрием Медведевым. Несут ответственность все министры. Вопрос очень серьезный», — сказал Болдырев.

Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил НСН, что для успешного наступления на Украине России нужно еще 300-400 тысяч солдат.

«Наступление может начаться в любой момент, но сейчас российские войска не готовы нанести Украине решительное поражение и отбросить ВСУ вглубь территории страны. Создать на каком-либо направлении группировку с подавляющей численностью российские войска сейчас не в состоянии, а просто наступать с каким-то незначительным превосходством - это авантюра. Для успешного крупного наступления нам надо было поставить в строй еще 300-400 тысяч солдат», - сказал Стрелков.

Он также не согласился с главой Евросовета Шарлем Мишелем, высказавшим мнение, что судьба спецоперации может решиться в ближайшие недели.

«Я считаю, что в ближайшие две-три недели ничего не решится, к этому нет никаких предпосылок. Сил, чтобы разгромить Украину, нет, резервы не созданы, подавляющего превосходства нет ни в людях, ни в технике. Россия базы для своей победы в ходе проведенной мобилизации не создала и заморозила мобилизацию, побед и не будет, речь идет не о неделях и не о ближайших месяцах. Мобилизационные мероприятия могли послужить этому основой. Со стороны Украины картина примерно такая же: есть преимущества по отдельным параметрам, но сил, чтобы разгромить российские войска, не существует», - пояснил Стрелков.

Между тем военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков выразил уверенность, что вторая волна мобилизации все-таки будет.

«Я не исследую мнение общества, я реально уверен, что будет вторая частичная мобилизация. Хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны», - написал Сладков в Telegram.

17 января глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что численность российской армии увеличится до 1,5 млн человек, правда произойдет это не сиюминутно, а с 2023 по 2026 годы.