«Предвестники разгрома!»: Россия и Украина развенчивают фейки о мобилизации
Песков заявил о завершении призыва, Стрелков видит в мобилизации шаг к разгрому Украины, а в Одессе людей ловят с помощью «скорых».
В России и Украине на фоне слухов о возможном «решительном наступлении» одной из сторон вновь пошли активные разговоры о приближающихся волнах мобилизации. В Кремле в понедельник объяснили, почему до сих пор не было указа о завершении частичной мобилизации. Между тем очевидцы сообщают об изощренных случаях вручения повесток в Одессе и Запорожье.
РОССИЯ: МОБИЛИЗАЦИЯ ЕСТЬ, ПРИЗЫВА НЕТ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков начал новую неделю с традиционного брифинга, в рамках которого он прояснил ситуацию с указом о мобилизации.
«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны, собственно, рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», - сказал Песков.
При этом он пояснил, что мобилизация – это не только призыв.
«Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее. В этой части это продолжает работать», – отметил представитель Кремля, ранее призывавший не верить слухам о новой волне мобилизации и ориентироваться на слова Владимира Путина на этот счет.
Генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН предположил, о каких задачах может идти речь.
«Подозреваю, что это мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. Создана специальная комиссия, возглавляемая Дмитрием Медведевым. Несут ответственность все министры. Вопрос очень серьезный», — сказал Болдырев.
Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил НСН, что для успешного наступления на Украине России нужно еще 300-400 тысяч солдат.
«Наступление может начаться в любой момент, но сейчас российские войска не готовы нанести Украине решительное поражение и отбросить ВСУ вглубь территории страны. Создать на каком-либо направлении группировку с подавляющей численностью российские войска сейчас не в состоянии, а просто наступать с каким-то незначительным превосходством - это авантюра. Для успешного крупного наступления нам надо было поставить в строй еще 300-400 тысяч солдат», - сказал Стрелков.
Он также не согласился с главой Евросовета Шарлем Мишелем, высказавшим мнение, что судьба спецоперации может решиться в ближайшие недели.
«Я считаю, что в ближайшие две-три недели ничего не решится, к этому нет никаких предпосылок. Сил, чтобы разгромить Украину, нет, резервы не созданы, подавляющего превосходства нет ни в людях, ни в технике. Россия базы для своей победы в ходе проведенной мобилизации не создала и заморозила мобилизацию, побед и не будет, речь идет не о неделях и не о ближайших месяцах. Мобилизационные мероприятия могли послужить этому основой. Со стороны Украины картина примерно такая же: есть преимущества по отдельным параметрам, но сил, чтобы разгромить российские войска, не существует», - пояснил Стрелков.
Между тем военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков выразил уверенность, что вторая волна мобилизации все-таки будет.
«Я не исследую мнение общества, я реально уверен, что будет вторая частичная мобилизация. Хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны», - написал Сладков в Telegram.
17 января глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что численность российской армии увеличится до 1,5 млн человек, правда произойдет это не сиюминутно, а с 2023 по 2026 годы.
УКРАИНСКИЕ ОБЛАВЫ: ОТ ОДЕССЫ ДО ЛЬВОВА
А вот из Украины приходит все больше сообщений о «хватании» людей на улицах. Накануне президент этой страны Владимир Зеленский заявил, что украинским военным поставлена задача сформировать резерв личного состава.
Очевидцы утверждают, что в Одессе начали вручать повестки с помощью машин «скорой помощи».
«По сообщениям местных жителей, такая "скорая" забирает подходящих под призыв мужчин на улицах и везет в центр комплектования и спецподдержки», – пишет издание «Страна.UA», а Telegram-каналы публикуют соответствующие видео.
Одним из мест, применения такого «креатива» стал одесский Банный переулок, который ранее уже прославился в местных СМИ, как эпицентр хаотичного вручения повесток.
Тем временем, в Запорожье, которое контролирует Киев, блокируются подземные переходы для «удобного» задержания людей, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его данным, власти Украины поставили военкоматам задачу мобилизовать 150 тысяч человек к концу марта, и теперь там ловят мужчин, не желающих воевать.
Со своей стороны, украинский политолог Александр Дудчак допустил, что скоро облавы дойдут до Львова.
«Они хватают людей на улицах, поэтому, в принципе, могут набрать эти 150 тысяч по всем областям. Допустим, раньше они не трогали жителей западных областей – сейчас "льготы" закончились, будут облавы и по Львову. Возможно, что появится оппозиция этому курсу войны до последнего украинца», - сказа Дудчак РИА Новости.
В середине января в СМИ появилась информация, что Россия якобы готовит планы февральского наступления, приуроченного к годовщине начала спецоперации.
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