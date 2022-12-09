Путин: речи о дополнительной мобилизации не идёт

Президент России Владимир Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации в стране не идёт.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияМобилизацияВладимир Путин
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