Путин: речи о дополнительной мобилизации не идёт
9 декабря 202217:01
Президент России Владимир Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации в стране не идёт.
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9 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru