Военкор Сладков заявил об уверенности во «второй волне мобилизации»
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что уверен в проведении второй волны мобилизации». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Я не исследую мнение общества, я реально уверен, что будет 2-я частичная мобилизация. Хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны», - отметил он.
По мнению Сладкова, если предстоит вторая волна мобилизации, о ней стоит подумать заранее. В связи с этим он высказал пожелания, чтобы призыв был организован по «реальным ВУСам» (военно-учетным специальностям - прим. НСН)
«Пехоту - к пехоте, разведчиков - к разведчикам и тд. Чтоб набрали банный батальон, который отвечал бы за помывку парней на передовой, чтоб набрали поваров для питания солдат на фронте.
Я мечтаю, чтоб было создано НКБ (народное конструкторское бюро), чтоб собрать в нём «кулибиных» со всей Руси, создать для них военный технопарк», - написал военкор.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова российского лидера Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации. Он отметил, что нужное число людей в рамках частичной мобилизации уже обеспечено.
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