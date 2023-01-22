Военкор Сладков заявил об уверенности во «второй волне мобилизации»

«Я не исследую мнение общества, я реально уверен, что будет 2-я частичная мобилизация. Хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны», - отметил он.

По мнению Сладкова, если предстоит вторая волна мобилизации, о ней стоит подумать заранее. В связи с этим он высказал пожелания, чтобы призыв был организован по «реальным ВУСам» (военно-учетным специальностям - прим. НСН)



«Пехоту - к пехоте, разведчиков - к разведчикам и тд. Чтоб набрали банный батальон, который отвечал бы за помывку парней на передовой, чтоб набрали поваров для питания солдат на фронте.

Я мечтаю, чтоб было создано НКБ (народное конструкторское бюро), чтоб собрать в нём «кулибиных» со всей Руси, создать для них военный технопарк», - написал военкор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова российского лидера Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации. Он отметил, что нужное число людей в рамках частичной мобилизации уже обеспечено.



