Генерал Болдырев рассказал, почему нет указа о завершении частичной мобилизации
Указ о частичной мобилизации по-прежнему действует из-за мероприятий, связанных с военно-промышленным комплексом.
Указа о завершении мобилизации нет, так как продолжаются мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. Об этом НСН заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что указ главы государства о частичной мобилизации продолжает действовать. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Пескова, призыв в рамках частичной мобилизации завершен, однако, по его словам, есть другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач Вооруженных сил. Какие, спикер Кремля не уточнил, сославшись на Минобороны и секретность информации. Болдырев предположил, о каких мероприятиях может идти речь.
«Подозреваю, что это мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. Создана специальная комиссия, возглавляемая Дмитрием Медведевым. Несут ответственность все министры. Вопрос очень серьезный», — сказал генерал.
Ранее Песков призвал ориентироваться на слова российского лидера Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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