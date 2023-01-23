Генерал Болдырев рассказал, почему нет указа о завершении частичной мобилизации

Указа о завершении мобилизации нет, так как продолжаются мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. Об этом НСН заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что указ главы государства о частичной мобилизации продолжает действовать. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Пескова, призыв в рамках частичной мобилизации завершен, однако, по его словам, есть другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач Вооруженных сил. Какие, спикер Кремля не уточнил, сославшись на Минобороны и секретность информации. Болдырев предположил, о каких мероприятиях может идти речь.

«Подозреваю, что это мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. Создана специальная комиссия, возглавляемая Дмитрием Медведевым. Несут ответственность все министры. Вопрос очень серьезный», — сказал генерал.

Ранее Песков призвал ориентироваться на слова российского лидера Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

