Стрелков: Для успешной атаки России нужно еще 300 тысяч солдат

Россия может начать наступление в рамках спецоперации в любой момент, однако для него недостаточно ресурсов, сказал в интервью НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы разрабатывает планы наступления, которое, по данным Украины, может начаться в феврале, к годовщине начала спецоперации.