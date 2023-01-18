Стрелков: Для успешной атаки России нужно еще 300 тысяч солдат
России для успешного наступления на Украине нужно поставить в строй еще 300-400 тысяч солдат сказал в эфире НСН Игорь Стрелков.
Россия может начать наступление в рамках спецоперации в любой момент, однако для него недостаточно ресурсов, сказал в интервью НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы разрабатывает планы наступления, которое, по данным Украины, может начаться в феврале, к годовщине начала спецоперации.
«Наступление может начаться в любой момент, но сейчас российские войска не готовы нанести Украине решительное поражение и отбросить ВСУ вглубь территории страны. Создать на каком-либо направлении группировку с подавляющей численностью российские войска сейчас не в состоянии, а просто наступать с каким-то незначительным превосходством - это авантюра. Для успешного крупного наступления нам надо было поставить в строй еще 300-400 тысяч солдат. Если же планировать локальные операции, для этого на фронте много любых мест, где можно попытаться сделать что-то подобное», - сказал Стрелков.
При этом Стрелков считает, что наступление одной из сторон неизбежно.
«Есть данные, что противник на всем фронте укреплялся и продолжает укрепляться. В любом случае, либо наши войска, либо Украина пойдут в наступление, новое сражение за инициативу висит в воздухе. Решающего превосходства в людях в результате мобилизации не получено, достигнут паритет, может быть, с перевесом в нашу сторону. Решающего превосходства в боевой технике тоже нет, хотя по отдельным образцам есть преимущество. Превосходства в воздухе вообще нет, российская авиация не контролирует воздух над полем боя. У противника есть свои козыри в виде вооружения, которое у России отсутствует, это те же самые HIMARS, большое количество самонаводящихся снарядов», - заключил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что Россия не привязывает возможное наступление к каким-либо датам.
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